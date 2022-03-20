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【司長網誌】陳茂波：失業率將進一步迅速惡化　將繼續全力穩經濟保就業

理財智慧 14:21 2022/03/20

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政府日前公布，香港失業率急升至4.5%，升0.6個百分點，失業人數達15.7萬人。財政司司長陳茂波今日（20日）發表網誌表示，首季經濟無可避免陷入負增長，失業率仍會進一步迅速惡化，而踏入第二季主導經濟的關鍵，仍然是防控疫情的進度和成效，政府會繼續全力穩經濟保就業。

陳茂波指，踏入第二季，主導著經濟的關鍵仍然是控疫防疫的進度與成效。特區政府將繼續加強各部門之間的協調合作，更切實地運用好中央和內地所提供的人力物力支援，推進控疫防疫的工作，要保持堅定的執行力，同時統籌並兼顧好疫情防控和社會及經濟狀況，採取更加有效措施，最大程度減少疫情對社會及經濟的影響。

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陳茂波指出，政府透過組合拳方式，從經營成本、資金周轉及保住員工等多方面，為中小企「前後護航」，包括透過稅費減免以降低成本、優化「中小企融資擔保計劃」下的「百分百擔保特惠貸款」，及新一輪保就業計劃。

其中，暫緩追討欠租安排已作出多項調整及優化後，上周五剛把相關的《商業租戶短期保護（2019冠狀病毒病疫情）條例草案》刊憲，並將於本周三（23日）提交立法會首讀和二讀，希望可以盡快完成立法。

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

市場方面，陳茂波指，大市上周極為波動之際，政府一直密切監察市場變化，確保各板塊市場運作有序、交收結算暢順、沒有出現可能嚴重影響金融穩定的不尋常行為，以及不存在系統性風險。總體而言，交易價差沒有顯著跳躍或增加、沽空金額雖有增加，但市場上的總淡倉佔總市值比率仍為1.3%，與長期平均水準相約、衍生工具持倉亦沒有過度匯集或累積的情況。而即使市場下跌，亦未見出現資金外流，券商的財務狀況亦足以應對市場風險。

【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠 預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口 3月23日接受申請　【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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