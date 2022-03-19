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【能源供應】德官員警告切斷俄天然氣 或引發骨牌效應

環球政經 21:16 2022/03/19

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德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，德國尚未完全保障下一個冬季的天然氣供應。「這意味着，如果德國在下一個冬季之前切斷來自俄羅斯的天然氣供應，而德國又不能獲得足夠的供應的話，我們將無法保障供暖和工業運轉。」

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

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【樓市熱話】退租因廁所天花及清潔問題 被業主扣逾萬元按金 租客不服欲告上小額錢債，詳見【下一頁

哈貝克警告，天然氣供應不足還可能引發「多米諾骨牌」效應。德國農業協會周六（19日）預計，由於能源價格高企，德國的蔬菜種植面積將有所下降。該協會專家莉蓮海姆表示，目前已有許多溫室空置，能源、肥料和人工成本過高導致種植面積下降。溫室種植者正在仔細權衡是否值得培育新苗，這意味著德國農產品(5.600, 0.07, 1.27%)的種類將會減少，價格也將會上漲。

此外，哈貝克將從周六開始出訪卡塔爾和阿聯酋，以期獲得更多的能源供應。

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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編輯：袁曉萱

 

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德國 阿聯酋 天然氣 能源供應 經濟 俄羅斯

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