【能源供應】德官員警告切斷俄天然氣 或引發骨牌效應

德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，德國尚未完全保障下一個冬季的天然氣供應。「這意味着，如果德國在下一個冬季之前切斷來自俄羅斯的天然氣供應，而德國又不能獲得足夠的供應的話，我們將無法保障供暖和工業運轉。」

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哈貝克警告，天然氣供應不足還可能引發「多米諾骨牌」效應。德國農業協會周六（19日）預計，由於能源價格高企，德國的蔬菜種植面積將有所下降。該協會專家莉蓮海姆表示，目前已有許多溫室空置，能源、肥料和人工成本過高導致種植面積下降。溫室種植者正在仔細權衡是否值得培育新苗，這意味著德國農產品(5.600, 0.07, 1.27%)的種類將會減少，價格也將會上漲。

此外，哈貝克將從周六開始出訪卡塔爾和阿聯酋，以期獲得更多的能源供應。

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編輯：袁曉萱