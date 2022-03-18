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【職業趨勢】微軟2022工作趨勢報告 「永遠在綫」風險持續增加

環球政經 20:01 2022/03/18

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微軟於3月中發布了2022全球工作趨勢指數報告（Work Trend Index），調查全球31個國家的31,000位前綫工作者（Frontline Worker），並結合了自家產品Microsoft 365，以及工作社群媒體Linkedin的數據和趨勢整理。
 

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

這份報告指出，3年來，疫情對前綫人員帶來更大的工作壓力，58%受訪者認為，這股壓力在2022年只會持續或更糟，造成壓力的前五大原因，分別是：

1. 工作負擔

2. 低薪

3. 長工時

4. 管理顧客需求

5. 疫情協議。

在針對各國的調查中，高達8成日本前綫人員認同這個態勢，為31個國家之冠。若以產業別來看，製造業前綫人員對此更為認同，認同比例達到6成5。
 

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報告又指出，由於共同分擔了疫情帶來的壓力，76%前綫工作者認為，與同事的連結更緊密，但超過6成的人認為，領導者沒有將建立工作文化視為優先工作、溝通也沒有傳達到前綫人員，這可能也是為什麼，另一項數據指出，過半數非主管級前綫人員，認為自己在工作中沒有受到重視（feel Valued）。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

 

在報告中，提及「數位過載（Digital Overload）」的風險，其體驗包括：

每人參與會議數量增加153%、每人傳送訊息量增加32%、辦公室時間外的工作增加28%、以及1天工作時間長度增加13%。

這些數據都揭示了因為遠距工作，而讓「彈性工作」淪為「永遠上綫」的風險，恐怕仍在持續增長中。
 

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編輯：沈春生

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