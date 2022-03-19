【租客熱話】租客疫情下被迫放無薪假 遇到良心業主爽快減租1千元 仲送上呢份貼心禮物超級感動

第五波疫情下，多個行業受重挫，不少打工仔被放無薪價，甚至要減薪，生活艱難。近日有租客於討論區中發文指自己在疫情下慶幸遇上良業主，令其十分感動。

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信



近有有網民於《香港討論區》發出名為「疫情下遇到良心業主」的帖文，指好業主難求，該網民指，租樓已有一段日子，但最近受到疫情影響，丈夫需要要放一輪無薪假期，家中經濟上有壓力。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【樓市熱話】退租因廁所天花及清潔問題 被業主扣逾萬元按金 租客不服欲告上小額錢債，詳見【下一頁】



同時，其父母同時需要金錢上的周轉問題，家中的開支大增，唯有「硬住頭皮」向業主提出可否分兩期交租，她坦言要開口十分為難，但業聽完到後立即爽快答應，更指明白這段時間較難過，因此更向網民減租1,000元。同時，業主更為網民送上一些新冠肺炎快速測試套裝，令網民感動非常。

重要節氣「春分」聽日就到 下周料連續六天有雨 呢日溫度將跌至17度，詳見【下一頁】



此帖文也獲不少網民回應，有網民指自己也對自己的租客很好，單位「有乜壞， 即換。」他指租客每月都幫自己供樓，令自己可以多出一份糧，他也相信業主真心不想租客出事，更指：「在個單位中『bbq』（燒炭自殺）仲大年事」。



也有網民指：「其實係好業主又加上你是好租客，一千元換個好租客真是值得。」

【抗疫優惠】麥當勞App買指定超值套餐減$5 使用期超過兩個月 240間分店繼續為市民服務，詳見【下一頁】

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍