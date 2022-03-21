【大灣區調查】宏利：逾九成受訪者擬通關後6個月內訪港、7成人有意來港投保　會招募具大灣區人脈專才

▲ 宏利香港及澳門首席策略總監兼澳門分公司主管湯嘉麗預期，內地客在港購買醫療保險與財富產品的需求將於通關後恢復。

疫下中港封關衝擊過往依重內地客的本港保險市場，內地訪客新造業務保費去年按年大跌近9成。不少保險公司未有放棄內地市場，而是利用這段時間準備通關後業務機遇，並聚焦澳門銷售渠道。宏利香港及澳門首席策略總監兼澳門分公司主管湯嘉麗預期，內地客在港購買醫療保險與財富產品的需求將於通關後恢復，宏利內部亦已成立大灣區工作小組，指無論「跨境保險通」何時落實，內地客都是其策略目標。

預留4億元提升數碼介面等工具

湯嘉麗指，宏利的大灣區工作小組會著力增強產品組合競爭力，以滿足內地訪客需求，並會招募具大灣區人脈的專才與非本地畢業生加入公司。她又透露，宏利去年及今年合共預留4億元投資額，用於提升與客戶接觸的數碼介面及代理人銷售工具，包括優化投保、支付及核保流程等。



內地與澳門去年率先通關，去年內地客佔宏利澳門市場年度化保費等值銷售額（APE）約六成。業界認為，澳門業績強勁，預示中港通關後內地客將很快回歸本港保險市場。被問到會否擔心中港通關後的內地客源會被澳門分薄，湯嘉麗指「個餅本身其實亦會繼續擴大」，因內地保險滲透率仍低，即使宏利已在港澳兩地同步推出保險產品，但不排除有內地客傾向在本港而非澳門投保。惟她強調，兩地市場會互相協調合作以服務客戶。

內地客平均每人計劃來港購買2.7款保險產品

宏利去年底對逾1500名大灣區20至54歲居民進行的一項調查顯示，96％受訪者計劃於通關後6個月內到訪本港，當中7成人表示來港購買保險產品是訪港目的之一。最有興趣購買的險種分別是危疾及個人意外險，其次是長期儲蓄險及萬用壽險，平均每人計劃購買2.7款產品。受訪者指，傾向在港購買危疾產品是由於保障範圍更全面、醫院質素更佳、藥物選擇更多，輪候時間較短，以及護理服務質素較佳。



為拓展大灣區業務並準備未來的「跨境保險通」，湯嘉麗指宏利與香港金融發展局亦有相當交流，討論範疇包括「跨境保險通」的落實日期。湯嘉麗指當局料需時制定明確的「跨境保險通」監管架構或營運模式，但宏利已就內地客在港澳購買保險推出各項針對性措施，直言無論「跨境保險通」何時落實，內地客都是宏利今年策略目標。

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記者：余倩敏



