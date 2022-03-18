【石油危機】國際能源署告急 呼籲發達國家減少石油需求

國際能源署（IEA）發布公告，建議發達經濟體及其他國家的政府和公民在幾個月內大幅減少石油需求，以降低石油大供應緊縮的風險。

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為此IEA提出了10項措施，以求在未來四個月內將石油需求減少270萬桶/日，或將與俄羅斯每日減少的石油出口量相當。

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IEA向美國、日本和德國等發達國家提出以下具體行動的建議，以避免石油危機，主要包括：

1. 將高速公路的限速至少降低10公里/小時以節省43萬桶原油/日；

2. 減少商務航空旅行，並且在可能的情況下乘坐火車；

3. 每周在家工作三天，並降低公共交通費用甚至可以免費；

4. 在周日禁止私家車進入城市等。

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編輯：沈春生