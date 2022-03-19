  • 22°C
香港時間 : 2022319日 (六) 20:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專家之言】前「債王」格羅斯警告： 美聯儲局加息將破壞美國經濟 通脹正接近令人擔憂水平

環球政經 19:34 2022/03/19

分享：

美國聯儲局於周四（17日）凌晨公布加息0.25厘，為2018年來首次，並預示下次議息會議、即5月開始縮減資產負債表。有「債王」之稱、美國太平洋資產管理公司（Pimco）創辦人之一格羅斯（Bill Gross）近日接受外電訪問指，加息將破壞美國經濟。

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份，詳見【下一頁


格羅斯接受英國《金融時報》訪問時表示，即使美聯儲開始加息，美聯儲也無法推動計劃中的一系列加息行動，因為這樣做會破壞經濟。他更指，聯儲局在再次破壞經濟之前，沒有可能將息率升超過2.5%至3%。

【三桶油】 IEA警告俄國供應大減 油價重上100美元 大摩升目標價至120美元，詳見【下一頁


他表示，市場剛剛習慣了越來越低的利率，任何更高的利率都會破壞房地產市場。他又認為，通脹正在接近令人擔憂的水平，但美國央行將無法實施更高的政策利率來遏制通脹。

【全球富豪】2022胡潤全球富豪榜：馬斯克蟬聯世界首富 農夫山泉鍾睒睒跌出前十，詳見【下一頁


事實上，據央行政策制定者的共識，及市場預期，美國到2023年的政策利率為2.8%。格羅斯提出的擔憂相信是針對以上預期。

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
經濟 格羅斯 加息 美國聯儲局 美國 通脹 議息

下一篇文章

【樓市現象】股市有斬獲股民決定做業主 「套股買樓」470萬元購康德花園兩房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
【高息股】建滔集團去年多賺1.3倍 主席張國榮指港股估值低 有閒錢可入市
【高息股】建滔集團去年多賺1.3倍 主席張國榮指港股估值低 有閒錢可入市
【影視串流】Netflix非同住分享帳戶需額外多收23.8港元 3個地區率先實行
【影視串流】Netflix非同住分享帳戶需額外多收23.8港元 3個地區率先實行
【美股焦點】摩根大通：美國科技股等修正接近尾聲 是時候買入
【美股焦點】摩根大通：美國科技股等修正接近尾聲 是時候買入
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款