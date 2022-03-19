【專家之言】前「債王」格羅斯警告： 美聯儲局加息將破壞美國經濟 通脹正接近令人擔憂水平

美國聯儲局於周四（17日）凌晨公布加息0.25厘，為2018年來首次，並預示下次議息會議、即5月開始縮減資產負債表。有「債王」之稱、美國太平洋資產管理公司（Pimco）創辦人之一格羅斯（Bill Gross）近日接受外電訪問指，加息將破壞美國經濟。

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格羅斯接受英國《金融時報》訪問時表示，即使美聯儲開始加息，美聯儲也無法推動計劃中的一系列加息行動，因為這樣做會破壞經濟。他更指，聯儲局在再次破壞經濟之前，沒有可能將息率升超過2.5%至3%。

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他表示，市場剛剛習慣了越來越低的利率，任何更高的利率都會破壞房地產市場。他又認為，通脹正在接近令人擔憂的水平，但美國央行將無法實施更高的政策利率來遏制通脹。

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事實上，據央行政策制定者的共識，及市場預期，美國到2023年的政策利率為2.8%。格羅斯提出的擔憂相信是針對以上預期。

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記者：陳詠妍