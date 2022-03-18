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【行業發展】欲挽回中國客戶信心 三星5nm代工廠正提升產能

環球政經 20:01 2022/03/18

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全球半導體晶片供應緊張，目前能提供先進製程晶片生產的廠商大概只有南韓的三星電子，以及台灣的台積電。近日，三星量產5nm製程晶片，傳出良率偏低，甚至良率造假的消息，令三星聲譽幾近掃地。
 

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

 

在近日的股東大會上，三星設備解決方案部門首席執行官Kyehyun Kyung出來解畫，表示該公司晶片代工廠正在努力提升先進工藝節點的良率。他解釋稱，每個新節點都會帶來更高的複雜性，因而提升良率也需要時間，但沒有披露更多細節。

    點擊圖片放大
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針對5nm及以下工藝良率偏低的問題，Kyehyun Kyung表示晶片擴產需要時間，但三星已經在改善中，他強調半導體晶片工藝愈來愈精密，複雜度也提高了，5nm以下的晶片工藝正在逼近半導體物理極限。
 

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

Kyehyun Kyung稱三星計劃將生產線運營最佳化，以改善盈利及供應，並持續提升已經量產的工藝。
此外，Kyehyun Kyung還提到三星的晶圓代工業務將加大中國市場投入，積極尋求中國客戶，認為未來中國市場的需求也會快速增長。

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編輯：沈春生

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