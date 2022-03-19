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【樓市現象】股市有斬獲股民決定做業主 「套股買樓」470萬元購康德花園兩房

股樓投資 18:27 2022/03/19

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最近環球股市非常動蕩，港股於上周初曾跌至低於20000點以下水平，其後又大升數千點，股市波動非常，仍有股民可以獲利離場。最近有買家於股市獲利後即用資金購入住宅。

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信


 
美聯物業高級營業經理蕭俊邦表示，該行促成屯門康德花園一宗成交，買家在股市獲利，所以套現買樓做業主，斥資470萬元購入兩房戶自住。

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【室內設計】小朋友長大空間不足 40年舊樓大翻新 98萬裝修3房單位 打造溫暖北歐風，詳見【下一頁

蕭俊邦表示，新近成交單位是屯門康德花園1座中層C室，實用面積363呎，兩房間隔，原業主開價475萬元，其後減至470萬元，首置買家認爲單位售價合理，加上有企理裝修，所以將股市的獲利「套股買樓」，購入上址單位自住，實用呎價12,948元。

【疫市投資】睇好跨灣大橋快通車 賣家一毫都唔減 投資者豪斥逾「兩球」購領都車位，詳見【下一頁

原業主於2007年12以85萬元購入上述物業，持貨十四年多，帳面獲利385萬元，物業升值約453%。康德花園本月暫錄5宗成交。

【有相睇】美國加息　沙田第一城業主陷信心危機　代理：本已平賣　終再減價，詳見【下一頁

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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記者：陳詠妍

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屯門 物業 港股 康德花園

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