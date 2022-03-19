【樓市現象】股市有斬獲股民決定做業主 「套股買樓」470萬元購康德花園兩房

最近環球股市非常動蕩，港股於上周初曾跌至低於20000點以下水平，其後又大升數千點，股市波動非常，仍有股民可以獲利離場。最近有買家於股市獲利後即用資金購入住宅。

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美聯物業高級營業經理蕭俊邦表示，該行促成屯門康德花園一宗成交，買家在股市獲利，所以套現買樓做業主，斥資470萬元購入兩房戶自住。

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蕭俊邦表示，新近成交單位是屯門康德花園1座中層C室，實用面積363呎，兩房間隔，原業主開價475萬元，其後減至470萬元，首置買家認爲單位售價合理，加上有企理裝修，所以將股市的獲利「套股買樓」，購入上址單位自住，實用呎價12,948元。

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原業主於2007年12以85萬元購入上述物業，持貨十四年多，帳面獲利385萬元，物業升值約453%。康德花園本月暫錄5宗成交。

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記者：陳詠妍