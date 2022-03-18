【科技新知】 MIT新研究 光伏面板高效清潔方案

光伏股有被炒得甚囂塵上，也有其原因，實在光伏也累有技術創新。美國麻省理工（MIT）的研究團隊日前在《科學進展（Science Advances）》期刊發表一篇文章，介紹了一種獨特的太陽能面板無水清潔方案。在缺水的沙漠區尤其有用。

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沙漠是太陽能發電場的熱門地點，除了有廣闊的空間之外，最重要的是有充足陽光。可是，沙漠往往有極多灰塵，令太陽能電池板容易蓋上灰塵，可以在短短1個月內讓輸出效率減少多達30%，因而定期清潔對太陽能部署至關重要。清潔太陽能面板一般要用水，但沙漠偏偏缺少。那麼，MIT的無水清潔方案正是針對這種情況而設計出來。



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現在，MIT 研究團隊設計的無水 / 非接觸式自動清潔方法，採用靜電排斥原理，讓灰塵顆粒分離、並從目標表面飛走，而毋須動用水或刷子。

據悉，這個系統包含了一個電極，其形式可以是一個面板寬度的電機驅動的金屬棒，以及一個含有鋁摻雜氧化鋅的超薄透明薄膜——該薄膜被應用於普通太陽能電池板的面向太陽的表面。

在激活該系統時，只需通過一個位於面板正上方的簡單電極、將電荷傳遞給灰塵顆粒，然後讓它們被施加到面板本身的電荷給排斥。



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MIT工學院研究生Sreedath Panat和機械工程教授 Kripa Varanasi指出：實驗室測試結果表明，面板能量輸出會在灰塵積聚的一開始就出現急劇下滑，然後在持續一個月的情況下銳減30% 。

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編輯：沈春生