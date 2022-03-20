【軟銀投資】軟銀願景基金164億元售自駕初創公司股權予通用　持股近4年終有回報

▲ 軟銀願景基金售自駕初創公司持股予通用，持股近4年作價21億美元。

通用汽車（美：GM）以21億美元（約164億港元）從軟銀願景基金手上增持自動駕駛初創公司Cruise股權，令通用汽車在Cruise的股權增至八成。

軟銀投資Cruise近4年時間，最初承諾以22.5億元（美元，下同）買入Cruise 11%股權，但僅在當時一筆過支付當中的9億元。軟銀要求Cruise預備好商業化後，才支付餘下13.5億元。軟銀在持有Cruise期間，亦曾向其提供額外約3億元融資。按此推算，軟銀在Cruise的投資上取得不俗回報。

Cruise今年1月已開始向公眾提供無人駕駛免費乘車服務，通用汽車表示，將對Cruise額外投資13.5億，以兌現軟銀之前對Cruise成功打入共乘市場後會對其加大投資的承諾。除持股八成的通用外，Cruise的餘下兩成持股由多名股東共同持有，分別是本田、微軟（美：MSFT）、沃爾瑪及普徠仕。

軟銀願景基金去年第3季虧損8251億日元（折合約570億港元），創下歷來最大虧損。因軟銀持股如韓國電商巨頭Coupang（美：CPNG）、滴滴出行（美：DIDI）的股價暴跌，令其投資組合遭受嚴重打擊。

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