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【Omicron】福西：亞變種BA.2或成美主流病毒 恐現新一波疫情

環球社會熱點 17:45 2022/03/19

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美國新冠肺炎疫情緩和，確診數字有回落跡象。華府傳染病專家福西接受美媒訪問時表示，估計Omicron亞變種BA.2或為美國帶來新一波疫情，取代Omicron成為主流病毒株，當地未來數周確診個案會再次上升。

日本將全面解除防疫限制 放寬密切接觸者定義 【下一頁】

福西（Anthony Fauci）表示，英國的Omicron BA.2感染個案持續增加，根據過往經驗，美國將在3周後步英國後塵。福西對美國未來BA.2變種確診上升不感意外，認為BA.2變種最終會超越Omicron，成為美國主流新冠病毒株，或帶來新一波疫情。

福西強調，BA.2變種雖然傳染力較Omicron強，但不會導致重症或死亡率上升。

全球上周增逾1100萬確診 譚德塞：僅冰山一角 【下一頁】

福西呼籲民眾盡快接種第3針新冠疫苗，明白出現抗疫疲勞屬人之常情，他敦促民眾逐漸恢復正常生活的同時，需警惕疫情再次反彈風險。

美國疾控中心（CDC）數據指，BA.2變種佔當地個案約23%。當地過去錄得逾3.6萬宗確診、超過1,000人死亡。

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責任編輯：郭麗明

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