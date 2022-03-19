重要節氣「春分」聽日就到 下周料連續六天有雨 呢日溫度將跌至17度

眨眼間今年已踏入3月中下旬，明日（20日，農曆2月18日）是二十四節氣當中的「春分」，所謂「春分」，是指「晝夜均而寒暑平」，即是指此時的春季已過了一半，這天太陽再次直射赤道，世界各地晝夜時間接近平分；過了春分後，北半球逐漸晝長夜短、南半球則漸漸晝短夜長。

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身處北半球的香港，天氣逐漸暖和，春意盎然。春分過後，本港下周的天氣卻開始變得潮濕有雨，天文台預計周三（23日）溫度更會跌至17度，其後數天氣溫將逐步回升。

香港未來九天天氣預報：

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據天文台的天氣預告，由周日起天氣會開始多雲，並有一兩陣雨；周三起隨著氣溫下降，也會連續下雨達6天，相對濕度也達75%至95%。換言之，不少人最怕的「回南天」來臨，不僅衣服難乾，家中牆壁、地板也有可能冒出水珠，也是抽濕機出動的時候了。

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記者：陳詠妍