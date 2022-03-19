【機迷熱話】遊戲平台Steam支援Chrome OS　進入Alpha階段測試

▲ 高階Chromebook可以使用Steam玩遊戲了！

Google日前各位機迷帶來新消息，指遊戲平台Steam正式支援Chrome OS，並且已開始Alpha階段的測試。Google未來更會在Chrome OS官方討論區更新進度，有望開放予更多裝置及用戶使用！

Google在日前舉行的Google遊戲開發者大會上宣布，是次Steam正式支援Chrome OS的消息。不過要在Chrome OS上使用Steam玩遊戲，裝置規格配置的要求甚高。據悉，至少要配備第11代Intel Core i5或Core i7處理器和8GB RAM。

【機迷熱話】哈利波特遊戲《霍格華茲的傳承》 將於今年聖誕登場（有片睇+多圖）

【機迷熱話】LEGO夥瑪利歐推新產品 碧姬公主將於8月上市

而現時球以執行Alpha版Steam程式的只有7款Chromebook產品，包括HP Pro C640 G2、華碩（ASUS） Chromebook CX9、ASUS Chromebook Flip CX5、宏碁（Acer）Spin 713等。

除了遊戲平台Steam，現時Chromebook還對應Google Stadia雲端串流遊戲服務，用戶亦可透過Google Play Store下載及安裝Android遊戲。

【機迷熱話】Xbox雲端遊戲服務 擬增加鍵盤滑鼠支援

責任編輯：張寶燕

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！