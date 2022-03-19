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阿諾舒華辛力加批俄入侵烏克蘭 政治宣傳欺騙民眾（有片）

環球社會熱點 16:32 2022/03/19

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俄羅斯入侵烏克蘭後，全球眾多網民紛發聲譴責。前加州州長、荷里活巨星阿諾舒華辛力加周四（17日）在Twitter發布影片，批評俄羅斯向烏克蘭發動戰爭，亦呼籲俄民眾了解事實，不要盲目相信政府政治宣傳。

賀吞併克里米亞8周年 普京讚俄軍英勇團結 【下一頁】

阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）發布影片，向俄羅斯民眾傳遞正確信息，表示烏克蘭並沒有發動戰爭、亦不存在民族主義或納粹分子煽動，而是克里姆林宮當權者（普京）下令入侵烏克蘭。

阿諾舒華辛力加批評俄羅斯侵略行動，指責欺騙民眾及士兵，掩飾發動戰爭的真正目的。他續指，俄民眾必須要了解，世界正發生可怕事情，呼籲民眾及身處烏克蘭的俄軍，不要盲目相信當局政治宣傳及假資訊，亦希望看到這段影片的俄羅斯人將真相傳播。

阿諾舒華辛力加發聲影片

澤連斯基籲俄盡快和談 戰爭必須結束 【下一頁】

阿諾提及在從影生涯，曾出訪俄羅斯的經歷，表示自己兒時英雄是俄羅斯重量級舉重運動員，兼奧運金牌得主Yuri Vlasov。他在14歲時首次與Vlasov見面後，即使遭二戰為納粹德國作戰的父親反對，他仍堅將Vlasov照片放床頭。

阿諾藉此讚揚在當地舉行反戰示威的俄羅斯民眾，明知要承受人身威脅仍挺身而出，更指他們已成為自己的新英雄，擁有與Vlasov相應的力量、真心愛護俄羅斯。片段發布短短數日，已有近3,200萬人觀看。

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責任編輯：郭麗明

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