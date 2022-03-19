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【5G手機】銷量首度超越4G手機　市場研究：中國市場達84%

科技 17:00 2022/03/19

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5G手機戰場競爭激烈，各大手機品牌更陸續將5G芯片下放至中階機款，搶攻市場。據市場調查機構Counterpoint報告指出，全球5G智能手機的銷量在今年1月，首次超越4G智能手機。

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報告指，全球5G智能手機佔整體銷量的51%，4G智能手機則為49%，並以中國、北美及西歐市場為推動5G智能手機銷售的主要動力。

在今年1月，5G智能手機在：

  • 中國市場滲透率已經達到84%
  • 北美滲透率達到74%
  • 西歐滲透率達到76%

報告分析，令5G智能手機銷售急增，主要由於中國市場的廉價5G智能手機，加上支援5G的iPhone在歐美市場熱賣。

其中蘋果（Apple）iPhone在西歐市場佔有率達30%，在北美市場更高達50%。報告分析，與Apple在 2020年推出的iPhone 12系列終於支援5G網絡有關。

【三星新機】三星中階機Galaxy A33及A53登場　售約3,194元起

責任編輯：張寶燕

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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