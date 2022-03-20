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【企業管理】生活品牌女舵手：不能閉門造車　跨行業啟發新思維

12:00 2022/03/20

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可持續時尚生活品牌InnoTier創辦人林曉盈（Juliana）表示，面對持續變化的「新常態」，就要以有別於傳統思維的方案應對。

第五波疫情來勢洶洶，有香港「手套女王」之稱的林曉盈（Juliana）表示，未有停下科研步伐：

基本上只要布料做到的，尤其於醫療方面，已透過不少渠道去測試及研發，幫助到前綫人員。

當中更邀請不同業界專家合作，並啟發新構思，解決科研人才需求。

Juliana早年從事手套製衣業，自疫情爆發初期已迅速夥拍團隊投入抗疫科研，於2020年創立可持續時尚生活品牌InnoTier，應對市場需求推出多款可重用口罩、UVC消毒衣物袋等。

事隔兩年，新變種病毒Omicron相對於原本的新冠病毒，傳播力更為驚人，除了口罩外，市民還注重佩戴手套及穿上抗菌、防疫服飾等，減低感染風險。她透露，品牌在2021年銷售額是2020年的4倍，然而2022年首兩個月的銷售額，已差不多達到2021年一半的銷售額。

不能閉門造車 要高水平抗疫

隨着市場對各類防疫服飾需求增加，她坦言，團隊的科研人手需求亦隨之急增，惟往往要招聘合適的人才並不容易。她認為，面對持續變化的「新常態」，就要以有別於傳統思維的方案應對：

以往可能只會閉門式由自己人來製作，但現在不同，我們所推動的不只是單一個行業，而是跨行業需要、抗疫最高水平的新常態要求。

加上該品牌又以可持續時尚作賣點，因此團隊便分別邀請不同業界的專家，以及有前瞻思維的人士合作。她指：「這些專家可成為我們的advisory board（顧問團），不斷啟發新構思。」未來亦會以業界聯乘為主。

在研發（R&D）方面，她指，於生活上的所有細節，基本上只要布料做到的，該團隊都能做，並且希望以新研發，幫助醫療前綫人員。

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研發獲測試認證 建口碑吸客

除了R&D，持續為產品作不同測試以獲取認證，對於品牌建立可信度而言，也十分重要。因此她提到，與不同品牌推出聯乘系列、與有共同理念的企業和機構合作，推廣至社會各界時，亦會非常着重獲取測試認證，以建立口碑，吸引回頭客。

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「以人為本」維持競爭力 設環保供應鏈

她又指出，目前經濟不穩是由於傳統消費模式面臨革新，「新常態已經降臨到彼此的生活」。所以不論在經營品牌、與協調團隊工作及溝通時，以人為本也是團隊上下的核心理念。

針對市場近年關注的環保抗疫科技，她認為「以人為本」的設計及精神才可維持競爭力，因此必須摒棄業界過往忽略生態環境發展的陋習，「由用家角度出發設計產品，讓客戶感受到產品的貼心、高效及美觀度非常重要。」在創立InnoTier之初，已定位生產結合創新、創意與科技的可持續防疫產品，並升級轉型至生產與零售兼備。

她表示，集團早前投入20%的研發投資，設置環保型供應鏈。期望在研發產品的同時，也着重採用環保的產品包裝，兩者均要以可持續發展為依歸。

多關心員工 維持士氣

此外，要在這個變數極大的環境下維持士氣，多一點關心員工。

例如積極為他們準備應急藥物、快速測試套裝等，還有讓員工自選喜歡的、設計時尚的滅毒滅菌套裝，讓他們安心、開心，士氣自然會好。

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策略上，針對前綫工作人員，全面提供品牌旗下可殺滅病菌的衣服、褲子、手套、口罩等。

在營銷方面，也會為進入店舖的客戶分流，保障店內環境可以安心購物。另增設零接觸購物服務，讓顧客透過通訊軟件下單，並推出所有包裹免運費的方案，讓客戶安坐家中購買防疫用品。

【保就業2022】經營受限餐飲業屬資助範圍　有商戶停業下仍出糧留住員工

記者：張寶燕

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