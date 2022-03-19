【疫市投資】睇好跨灣大橋快通車 賣家一毫都唔減 投資者豪斥逾「兩球」購領都車位

疫市下樓市處於冰封狀態，不少二手成交也是減價個案。不過部份屋苑的車位價錢仍堅挺，仍有投資者願意以市價承接，最近一個位於將軍澳日出康城的車位剛以233萬元沽出。

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利嘉閣地產分區經理蔡庭勇表示，該行新近促成將軍澳日出康城領都L2層雙號車位的二手成交，成交價233萬元。

蔡庭勇表示，領都車位比例為5:1。上述車位已有租客，月租4,500元。買家心知今年跨灣大橋通車，駕車人士數目必會增加、加上車位供應短缺，故購入車位作投資。據悉，原業主於2018年6月，以約230萬元購入上述車位。

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不過業主鐵價不議，最終以原叫價成交。上述為屋苑今年首宗二手車位成交個案，現時有約30個車位放售，叫價由228萬元起。

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記者：陳詠妍



