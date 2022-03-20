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【Mirror】不止姜濤滙豐　一文盤點Mirror銀行保險廣告演出（多圖多link）

Hot Talk 16:30 2022/03/20

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講到Mirror拍銀行保險廣告，可能大家只會想起姜濤。其實多個Mirror成員都有為金融界拍廣告，個別成員更不止為一間公司代言，以下便一次過為大家盤點他們的金融界廣告演出。

    點擊圖片放大
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Lokman， Tiger X 滙豐

疫情下大家告別旅行長達兩年，但滙豐選擇此時力谷標榜輕鬆兌換里數的EveryMile信用卡，更不惜工本找來黃子華、鄭中基，以及Mirror成員Lokman及Tiger演出。在Youtube累積點擊率已近600萬，即平均幾乎每個香港人都曾在Youtube上欣賞過一次，亦成為一眾Mirror成員有份參演的金融廣告中，點擊率最高的一條。

宇宙級賞法：密密出行，里賞更近｜滙豐EveryMile信用卡

 

Anson Lo X Mox

全港8間虛擬銀行，論明星宣傳攻勢Mox肯定是最積極一間。除在面世時找來欣宜與杜琪峯合拍電視廣告外，教主Anson Lo之後亦單飛拍攝Mox網上宣傳片，推廣Mox開戶及消費優惠。教主於短短數十秒的廣告中不斷更換造型兼跳舞，雖然片中提及的優惠已過期，但無阻粉絲狂loop。

Mox 方便你數碼日常，同中獎日常！ 

 

Anson Kong X 渣打

渣打去年中為宣傳虛擬跑Together V-run而邀AK拍攝的短片，低調風格有別其他銀行保險廣告，全片由頭到尾只有AK一人以同一造型練跑，僅最尾提及渣打Together V-run。旁白由AK回顧入行感受，宣揚「戰勝難關，走得更遠」理念，不玩形象不搞笑不唱歌。此外，AK更為渣打代言MARVEL ATM卡，是少數以Mirror成員宣傳主打男性市場的產品。

【AK深情分享 與兄弟們一起戰勝難關】

 

Ian X Citi Plus

花旗迎戰虛擬銀行推出的數碼理財服務Citi Plus找來Ian代言，推廣其消費獎賞生活理財Playlist及投資Playlist。主角不止Ian一個，還有哥基犬一隻。切合宣傳產品，廣告走貼地路線，以Ian日常生活為主題，簡單以食早餐、出門上班、放狗及搭的士，介紹該行付實體卡的數碼理財服務。

【Citi Plus®消費獎賞Playlist 登場！立即睇片等Ian教您用Citi Plus扣賬卡同信用卡喺食買玩行都賺盡高達20%獎賞🎉】

【Citi Plus x Ian最新廣告片登場🌟快啲睇吓Ian喺片中同大家分享佢最愛嘅生活理財playlist✨】

【🎬即刻睇新片！Citi Plus投資Playlist點幫Ian 用1個App輕鬆買股兼學投資理財】

 

Edan X Citi Plus Pioneer

Citi Plus戶口推出前，花旗曾找不同藝人或KOL拍片宣傳，包括當時未因《大叔的愛》爆紅的Edan。宣傳片中Edan示範將網上銀行Citi Plus的實體銀行卡開箱，可惜當時Edan人氣未及現時強勁，加上該條短片未有上載於花旗的Youtube官方頻道，所以不是太多人知道。

Citi Plus Pioneer 全數碼理財服務 （Edan 呂爵安篇）

 

Ian， Jer X FWD

疫情下保險公司集中谷本地客，找來港人熟悉明星助陣，富衛便邀請Ian， Jer與Gin Lee演出其「自主揀危疾保障計劃」廣告。以尋寶店為主題的廣告更特別製作了一首由Ian和Jer合唱的主題曲，搞笑造型一反Ian正經形象，但有粉絲嫌主題曲只有一分鐘太短。

【鎮店之保 矚目登場！】MyCover自主揀危疾保障計劃 （足本版）

My Cover主題曲完整版MV

 

Jer X EPS

Jer雖不是sell樣而是主力sell唱功，但無阻他取得金融界代言。除與Ian及Gin Lee合演富衛廣告外，亦獨自擔當EPS廣告主角，宣傳EPS「買野攞錢唔駛二揀一」的特點。Jer在廣告中雖無唱歌跳舞，只是以不同顏色的西裝造型示人，但累積點擊率近100萬，絕不輸蝕於姜濤任何一個滙豐廣告。

EPS EasyCash TVC 大抽獎篇 Jer 柳應廷

 

Anson Lo、Anson Kong X 保誠

稅季殺到，各大保險公司都趁此時落力宣傳可扣稅的自願醫保。保誠找來兩位Anson以示範整pancake宣傳自願醫保有自選額外保障選項，可揀到「啱口味」的特點。當然整pancake不是重點，中間加插的兩位主角邊煮食邊跳舞才是看點，而且片尾還附有彩蛋。

Son級教「煮」為你炮製啱口味甜品🍴

 

姜濤 X 滙豐

姜B滙豐代言的廣告中，最深入民心的莫過於與PayMeow宣傳Payme。但原來姜濤還為滙豐代言過e利是、保險、簽賬、開戶、儲蓄及強積金的優惠宣傳，由他演出的滙豐Youtube短片已超過10條。A0形象深植人心亦成為廣告商看中姜B的原因，除出演多個滙豐廣告外，姜B亦曾參與該行以「告別投資A0」為題材的直播及短劇。值得留意的是，個別短片不止有姜B，還有另一Mirror成員Alton參演。

【足本版】承諾，隨時Plan， 隨您實踐 ｜ 滙豐保險

各種可能，陪你實行｜滙豐1.23 Go Goal Day 姜濤同你一齊向目標進發

姜濤送上投資獎賞 陪你實行各種可能｜滙豐1.23 Go Goal Day 

姜濤送上e利是、保險及簽賬獎賞 陪你實行各種可能｜滙豐1.23 Go Goal Day 

姜濤送上開戶、儲蓄及強積金獎賞 陪你實行各種可能 ｜滙豐1.23 Go Goal Day

投資A0 出POOL 大作戰第一集 — 出Pool要趁早？｜ 滙豐 One 

投資A0 出POOL大作戰第二集 — 100港元可以做啲乜？｜ 滙豐

「全民步兵」- 第一集 ｜ 滙豐保險Well+

「全民步兵」- 第二集 ｜ 滙豐保險Well+ 

「PayMeow x 姜濤」全新天團登場！PayMe全民錢包 好賞全城派 ｜ HSBC PayMe

「集合吧！告別投資A0」直播 ｜ 滙豐One

全民利是，一喜逗PayMe！祝你一pay發財 ｜ HSBC PayMe 

姜濤提大家睇 Live，齊齊告別投資A0 ｜ 滙豐One

 

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記者：余倩敏

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