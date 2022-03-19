【提早放暑假】教育管理數碼平台　4大策略加快部署減混亂

▲ 教育機構在疫情下屢遇變局，陸續轉型電子教學，惟往往未必有足夠的IT人手支援或懂得採用數碼工具等輔助。

疫情促使各行業加快數碼轉型，傳統的教育行業也不例外。因應疫情發展，教育機構面對多次突如其來的停課，甚至提早放暑假的變局，更需要科技工具協助部署，加快應變。當中更需要注重以4大方向：

提升處理行政事務效率

轉型電子教學，需要更有系統管理課堂、補課、隨抗疫措施更新安排

與家長及學生的溝通時，注意保障彼此私穩

採納數據分析工具，助解師生情況及預早安排、營運情況

本地教育科技（EdTech）公司EngagePlus行政總裁黃振勇（Tommy）及非牟利機構（NGO）康溢教育中心總監李皓揚均指出：

要轉型電子教學不僅是依賴單一軟件，當中還涉及大量行政事務、教師之間的協作和共享資源、與家長及學生溝通等，需要更有系統管理。惟一般中小型教育機構未必有足夠的IT人手支援，或懂得採用數碼工具等輔助。

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功能多元化 免跨平台溝通混亂

Tommy表示，留意到不少從事教育界別人士，包括其家人，時常因為需要花上超過一半工時處理行政工作，阻礙安排教學而感到困擾。另加上有不少用戶認為，數碼轉型只是純粹將工作流程電子化，採用單一軟件即可，忽略了各類文件當中的分類，容易變得雜亂無章。內容涉及跨平台處理及溝通時，步驟亦更複雜。

因此該公司早於2017年瞄準教育行業，將行政工作電子化的趨勢以及數據分析等需求，投入逾7位數字及一年時間研發管理平台系統，並在2019年加入數碼港培育計劃發展。該系統目前針對提供多元化功能，包括文書管理、學生上課紀錄、安排補堂等基本功能，檔案亦會儲存在雲端，以便即時協作及更新；還會利用系統數據及分析軟件，預測未來財務趨勢、管理風險或商機，提供顧問服務。

要完善系統，必須持續緊貼用戶體驗及技術趨勢作更新。因此他指出，該系統由成立至今一直採用訂閱形式，有別於坊間以一次過收費形式（one-off charge）的軟件，或是用作計算及製作表格的數碼工具如Excel等。

訂閱形式 緊貼用戶技術更新

他解釋，開發此解決方案的初衷，是期望教師可以更有效地分配時間及投入更多資源，做到真正的以教育為先。

所以需要定期了解困難之處，得知最新需求，及時增加客製化功能。在疫情下屢遇變局，亦可透過數據分析，助制定市場營銷策略。

以港府近日因應第5波疫情宣布的停課令，以及早前宣布全港中小學及幼稚園提前於3至4月放暑假為例，私營教育機構的「暑期班」網課渴市，業界更要迅速安排綫上教程應對。而該公司就隨即為其服務近百多所不同種類的學習中心，制定「停課令FAQ」（常見問題）並於系統中即時發放，方便節省人力，即時部署。

由兩年前開始採用EngagePlus系統的李皓揚表示，其NGO的人力資源有限，由初期約40位學生，到現時約500人，只靠兩位員工幫忙安排。

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記者：張寶燕

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