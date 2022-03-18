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【市場調查】IDC預測2022年中國 可穿戴裝置出貨量超過1.6億台

環球政經 20:01 2022/03/18

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據IDC中國可穿戴設備季度報告，2021年第四季度中國可穿戴設備市場行情，中國可增長23.9%的季度業績。

耳戴設備

2021年耳戴設備市場出貨量7,898萬台，同比增長55.4%。據悉，耳戴市場受到藍牙技術普及的正面影響，語音交互、健康監測、助聽等功能層出不窮。另一趨勢是，在廠商極大推動入門級市場的同時，亦通過品質提升以逐漸向上拉升價位段。

 

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

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手錶市場

2021年手錶市場出貨量3,956萬台，同比增長21.4%。其中成人手錶2,013萬台，同比增長31.0%。廠商格局出現了較大變化，但整體上華為和Apple領跑的局面仍然持續。兒童手錶出貨量1,943萬台，同比增長12.8%；相較於2020年，兒童市場具有明顯復甦跡象，但依然面臨潛在用戶基數增長放緩和產品同質化的挑戰和瓶頸。

手環市場

2020年手環市場出貨量上漲1,910萬台，同比下跌26.3%。2020年至2021年手環市場平均價格從27美元升至34 美元。手環市場的需求一方面受價格上漲影響，另一方面受佩戴功能有限的抑制。

 

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

總結

根據IDC，2021年是可穿戴設備市場復甦的一年，同時也是市場進行結構化調整的1年。包括產品形態、市場價格和渠道結構。

產品形態：腕戴設備向手錶過渡；藍牙耳機向真無線耳機過渡。

市場價格：細分市場發展帶來價格段兩極化。

渠道結構：線下渠道在地區市場下沉中作用顯著。

 

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編輯：沈春生

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