【同業狂蝕】香港小輪去年賺過億元、勁升逾3倍　醫美中心年中開業

▲ 香港小輪日前公佈去年業績，去年純利約1.18億元，按年勁升345％。

九龍倉集團 （00004） 成員天星小輪日前表示，目前完全依靠舉債應付日常營運開支，每月收入甚至連員工的薪金也抵不上。不過另一隸屬上市公司恒地 （00012） 的渡輪公司香港小輪 （00050） 剛公佈業績，去年賺過億元，全因後者擁地產發展及收租業務，收租收入佔比甚至高於渡輪業務，儼如一隻收租股。

香港小輪日前公佈去年業績，去年純利約1.18億元，按年勁升345％。期內收入2.44億元，按年增加17.3％。集團宣派末期息每股0.15元，連同0.1元的中期息，全年合共派息0.25元，按年維持不變。

集團去年盈利主要來自商舖及商場之租金收入，以及投資物業7600萬元之重估收益。香港小輪有4個業務分部，分別是地產發展、地產投資（即物業出租），當然還有渡輪、船廠及相關業務，餘下的是證券投資。當中，地產發展及地產投資佔集團去年收入四成，單是地產投資部份已佔整體收入37％，渡輪、船廠及相關業務則佔約36％。

渡輪、船廠及相關業務去年扭虧

香港小輪旗下有多個收租商場，包括「城中匯」、「亮賢居」及「港灣豪庭」等。集團與帝國集團合作發展的屯門青山公路項目「帝御」，亦已售出98％單位。至於渡輪、船廠及相關業務，去年則為集團帶來860萬元溢利，扭轉去年同期1790萬元的虧損，業績改善主要是由於船廠業務收入增加，以及政府資助渡輪業務部份維修保養費所致。

香港小輪又表示，集團計劃投資4千萬元，今年中在尖沙咀開設1萬多平方呎的醫美診所和高端美容服務中心，提供朔型緊緻提升、美白抗衰老、皮膚改善及體型管理等服務。

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