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林鄭月娥：本月內向全港市民派發抗疫醫療物資包 包括口罩、快速檢測套裝及中成藥

理財智慧 14:05 2022/03/19

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疫情持續未見穩定，行政長官林鄭月娥今天（周六，19日）早上出席例行抗疫記者會，交代最新疫情資訊。自3月9日起，林鄭月娥每天也舉行例行抗疫記者會，是次是第10次記者會。

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信


林鄭月娥表示，會動員社會組織，於本月內向全港市民派發抗疫醫療物資包，包括口罩、快速檢測套裝及中成藥。
她表示，早前以不同方式在社區派發中央援港的醫療物資，但並非全面覆蓋所有人。是次計劃會更廣泛，及更有系統地派發物資。

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林鄭月娥又指，要向全港市民派發物資包是很大工程，需要動員社區力量，她周五（18日）與大型社福機構、少數族裔及宗教界等多位地區領袖如舉行視像會議，大家也同意在本月內派發抗疫物資包。

新世界推捐贈配對平台　助送抗疫物資　影帝郭富城、港隊運動員齊出手，詳見【下一頁

對於外界曾批評當局向確診人士派發物資包的進度不理想，林鄭月娥指，早前派發物資包的滯後情況已有改善，過去10多日平均派發80%物資包，過去5日更加能夠派發103%，形容「有少少追返以前啲滯後」，當局未來會再檢視如何未精簡程序。

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記者：陳詠妍

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口罩 快速測試套裝 疫情 林鄭月娥

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