【Audi電動車】Audi A6 Avant e-tron概念旅行車　達700公里續航距離

▲ Audi（奧迪）近日更推出第二款Audi A6 e-tron概念車的旅行車版本「The Avant」，具備高達700公里（WLTP標準）的續航距離。

隨著電動車開始普及化，各大汽車製造商均積極為搶攻電動車市場備戰，Audi（奧迪）近日更推出第二款Audi A6 e-tron概念車的旅行車版本「The Avant」，延續Audi豪華旅行車級數。

是次Audi A6 Avant e-tron概念旅行車，是繼去年上海車展亮相的A6 e-tron後，第2款純電版A6的作品。Audi A6 Avant e-tron概念旅行車亦是建構於由Audi及保時捷（Porsche）共同研發的全新PPE（Premium Platform Electric）底盤平台，允許Audi A6 Avant e-tron搭載100kWh大容量電池。

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據原廠提供的數據，顯示A6 Avant e-tron將會具備高達700公里（WLTP標準）的續航距離。該概念車款亦支援800V充電技術，透過輸出功率270kW的DC（直流）快充後，只需充電大約10分鐘，就可以為電動車提供300公里續航；不出25分鐘內，更可將電動車電量由5%補充到80%。

官方指，該車款預計在2023年末前陸續抵達全球市場，惟不包括美國地區。

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責任編輯：張寶燕