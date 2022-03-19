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【烏克蘭戰爭】受制特許經營合約難撤出俄羅斯　Burger King、馬莎等國際品牌陷兩難

Hot Talk 12:23 2022/03/19

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部份以特許經營模式運作的品牌，包括Burger King、Subway及馬莎，受制於與加盟者的合約，難以結束品牌在俄營運。

自俄羅斯入侵烏克蘭後，已有逾400間公司從當地斯撤出，但部份以特許經營模式運作的品牌，包括Burger King、Subway及馬莎，則受制於與加盟者的合約，難以結束品牌在俄營運。

Burger King上周宣佈已停止對逾800間俄羅斯營運的特許經營店提供支援，並會拒絕批淮後者在俄擴充營運。不過，在特許經營模式下，俄羅斯的Burger King仍可繼續在當地營運。同樣以特許經營模式在俄經營的Subway，在當地擁有約450間獨立營運的特許經營店，有關店鋪至今仍如常開業。Subway表示，公司並非直接控制這些分店，亦對其日常運作認知有限。

麥當勞暫停俄羅斯分店營運月蝕5000萬美元

反觀Burger King及Subway的同業麥當勞，在俄的大部份分店都是由集團控制，麥當勞早前已表示，會暫停在俄850間分店的營運，估計每月會因而損失5000萬美元。

零售商馬莎在俄有48間店鋪，由土耳其公司FiBA以特許經營模負責營運。馬莎稱已停止向FiBA供貨，但雙方仍就在俄持續營運一事進行討論。

與Burger King、Subway及馬莎面對同一問題的，還有連鎖酒店集團雅高（Accor）及萬豪國際，兩者均已叫停在俄開設新酒店的計劃，惟現有在俄酒店仍繼續由第三方營運。

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烏克蘭 麥當勞 俄羅斯

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