【智能手機】最新Android 13預覽版出爐 針對亞洲文字改善閱讀顯示

Google 的《Android 13》已如箭在弦，日前釋出《Android 13》預覽版第二版，確定《Android 13》會持續強化隱私與資料安全，同時也將加入支援顏色向量字型、藍牙LE Audio音訊等功能，並且針對亞洲及拉丁美洲文字，更多使用最佳化設計。

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根據Google提供的資料，《Android 13》將延續《Android 12L》對應大尺寸螢幕裝置最佳化設計，同樣能在平板、螢幕可凹折手機使用更便利的多工操作介面，並且善用大尺寸螢幕顯示範圍，讓用家能有更直覺操作體驗。

針對亞洲及拉丁美洲使用文字也重做了調整，例如系統會依照文字內容，讓日文內容能正確換行，藉此增加閱讀方便度，另外也重新調整泰米爾文、緬甸文、泰盧固文和藏文文字顯示高度，避免字元遭裁切，其他則包含針對日文、中文等以拼寫輸入文字，則是透過新版文字轉換API增加文字拼寫速率，同時也簡化日文拼寫漢字的操作流程。

Google預計在6月完成平台穩定版本開發；開發者目前可使用裝置系統映像檔刷新為Pixel 6 Pro、Pixel 6、Pixel 5a 5G、Pixel 5、Pixel 4a (5G)、Pixel 4a、Pixel 4 XL 、 Pixel 4 等裝置進行測試版本安裝。



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此外，《Android 13》也會對藍牙音訊進行改進，包括加入較早前公布的藍牙LE Audio系統。藍牙 LE Audio 是當前藍牙 Classic Audio 音訊服務的重大版本升級，不僅大幅改善編碼效率，具備更好的音質與更低的耗電外，還具備廣播、多耳機傳輸、音樂共享與助聽器應用。另外，《Android 13》支援 MIDI 2.0 標準，包括連接 MIDI 2.0 硬件設備，能使控制器精度提升。



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