賀吞併克里米亞8周年 普京讚俄軍英勇團結

俄羅斯烏克蘭戰爭持續,俄羅斯總統普京周五(18日)出席慶祝吞併克里米亞8周年集會,普京讚揚俄軍團結保衛人民,重申俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動,為了保護烏東頓巴斯地區人民免受種族滅絕。

普京(Vladimir Putin)周五出席在莫斯科運動場舉行的慶祝吞併克里米亞8周年集會活動並發表長約5分鐘的演講。普京重申向烏克蘭採取特殊軍事行動,是為了保護烏東頓巴斯地區民眾免受種族滅絕,亦稱美國正利用烏國威脅俄羅斯。

普京讚揚俄軍在行動展現團結精神,俄羅斯已很久沒有這樣團結一致。他同時引用聖經句子「沒有比為朋友捨命更偉大的愛」(there is no greater love than to lay down one’s life for one’s friends),歌頌俄軍英勇付出。

莫斯科警察指,有超過20萬民眾出席集會,場內觀眾揮動國旗以及印有代表支持入侵烏克蘭的Z字母旗幟,講台佈滿心建設沒有納粹主義的世界」、「為了我們的總統」等標語。

多間外媒報道,當局要求所有公務員、公立學校學生必須出席集會,CNN稱,政府要出席人士揮舞國旗,以及在衣服貼上Z標誌。

國家電視台轉播普京致詞時,突然改為播放俄音樂家演唱的愛國歌曲,克里姆林宮其後解釋,指純屬技術故障。

