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賀吞併克里米亞8周年 普京讚俄軍英勇團結

環球社會熱點 12:07 2022/03/19

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俄羅斯烏克蘭戰爭持續，俄羅斯總統普京周五（18日）出席慶祝吞併克里米亞8周年集會，普京讚揚俄軍團結保衛人民，重申俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動，為了保護烏東頓巴斯地區人民免受種族滅絕。

俄在烏東設禁飛區 澤連斯基堅持烏國土完整 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周五出席在莫斯科運動場舉行的慶祝吞併克里米亞8周年集會活動並發表長約5分鐘的演講。普京重申向烏克蘭採取特殊軍事行動，是為了保護烏東頓巴斯地區民眾免受種族滅絕，亦稱美國正利用烏國威脅俄羅斯。

普京讚揚俄軍在行動展現團結精神，俄羅斯已很久沒有這樣團結一致。他同時引用聖經句子「沒有比為朋友捨命更偉大的愛」（there is no greater love than to lay down one’s life for one’s friends），歌頌俄軍英勇付出。

俄軍炮擊利沃夫 擊中飛機維修廠 【下一頁】

莫斯科警察指，有超過20萬民眾出席集會，場內觀眾揮動國旗以及印有代表支持入侵烏克蘭的Z字母旗幟，講台佈滿心建設沒有納粹主義的世界」、「為了我們的總統」等標語。

多間外媒報道，當局要求所有公務員、公立學校學生必須出席集會，CNN稱，政府要出席人士揮舞國旗，以及在衣服貼上Z標誌。

國家電視台轉播普京致詞時，突然改為播放俄音樂家演唱的愛國歌曲，克里姆林宮其後解釋，指純屬技術故障。

責任編輯：郭麗明

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