【新冠肺炎】全球35家藥企獲得 輝瑞新冠口服藥仿製授權

日內瓦藥品專利池組織（MPP）官網宣布，與35家企業簽訂協議，授權其生產輝瑞口服新冠治療藥物奈瑪特韋（Nirmatrelvir）仿製藥。

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這35家藥企分布於孟加拉、巴西、中國、多明尼加、約旦、印度、以色列、墨西哥、巴基斯坦、塞爾維亞、南韓、越南等12個國家。目前有5家中國藥企獲授權，分別是上海迪賽諾、華海藥業、普洛藥業、復星醫藥（02196.HK）、九洲藥業，前4家企業生產奈瑪特韋原料藥和成品藥，九洲藥業則只生產奈瑪特韋原料藥。

這些公司獲許可區域為印度、巴基斯坦、象牙海岸等95個中低收入國家，不包括中國。在協議下，獲得仿製生產奈瑪特韋原料藥和成品藥的企業，將可以同時生產奈瑪特韋/利托那韋（Ritonavir）組合包裝。

復星醫藥、華海藥業等藥企於3月18日發表聲明，指出此次許可下的相關產品在生產前，需完成相關技術交接，且生產設施需經SRA批准或通過WHO PQ認證。許可產品的生產、在區域內的銷售等，需待相關主管機構批准（包括但不限於上市批准）後方可實施。

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在新冠肺炎仍被世衞列為國際關注的突發公共衞生事件情況下，輝瑞將不會從MPP許可持有人的奈瑪特韋銷售中收取授權使用費。當大流行過後，輝瑞將對於中低收入和中上收入國家或地區的公共部門，收取5%的銷售授權使用費，對於私營部門收取10%的銷售授權使用費。

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