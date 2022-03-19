【中美金融戰】中證監據報制定境外上市新規時　將採明確方向以解決國際投資者憂慮

▲ 中證監據報制定境外上市新規時，將採取明確方向以解決國際投資者憂慮。

外電引述消息人士指，內地一位高級監管官員表示，中證監國際部主任申兵稱，在制定境外上市新規則時將會解決國際投資者的擔憂。

消息人士稱，申兵周四在亞洲證券業和金融市場協會（ASIFMA）的一個線上會議上表示，鑑於對境外上市規則的一些擔憂，中證監肯定將採取明確的行動方向，又補充指，中國不同部門在支持資本市場方面有非常強烈的共識。

報導指外國銀行認為中證監去年12月公布的境外上市規則建議繁瑣， 對於希望在海外或香港上市的內地公司是否會有統一監管聯絡部門，也沒有明確說法。中證監之前提出的規則草案，包括要求管理中國公司境外上市的銀行在監管機構註冊，有關措施亦加深了人們對合規負擔和其他監管風險增加的擔憂，也有人擔心企業可能會受到多次監管檢查。

中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室今年1月還宣布了一項規定，要求所有擁有超過100萬用戶數據的平台公司，境外上市前要進行安全審查，此項新規令情況更為複雜。

ASIFMA稱，中證監正在擬定的準則將極大地影響境外證券公司和專業人士參與中國企業海外上市的意願，該組織由52間全球性銀行和其他金融機構組成。

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