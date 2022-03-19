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【Google Maps故障】全球死機約兩小時　還有甚麼App作替代方案？

科技 12:25 2022/03/19

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如果各位用戶擔心未來Google Maps再現故障，也可考慮下載以下4款App作備用方案！

香港人一向較常使用的Google Maps導航突然故障，據網絡監測網站Down Detector，Google Maps導航故障大約由香港時間昨（18日）晚11時許發生，全球用戶均受影響。用戶另回報，Google Maps導航大約在兩小時後，陸續回後正常。

是次Google Maps導航故障包括網頁版及App版本，Google Maps網頁版的搜尋功能不能使用、下載地圖速度變得非常緩慢，並且顯示「很抱歉，系統發生故障，請重新載入網頁。」。當用戶放大地圖，Google Maps頁面還出現了大面積陰影。

至於iOS及Android版的Google Maps亦出現相似的情況，會向用戶顯示「未能連接互聯網」，而畫面僅顯示地形，並沒有文字。

【網絡安全】資安有價有市　Mandiant指與Google有共同願景

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如果各位用戶擔心未來Google Maps再現故障，也可考慮下載以下4款App作備用方案：

  • 香港出行易

運輸署已將「香港乘車易」、「香港行車易」及「交通快訊」整合為「香港出行易」的一站式交通運輸流動應用程式

    點擊圖片放大
    +7
    +6

市民可以在此App/網頁上快速搜尋不同出行方式的路線、行程時間及交通費用，並且獲取即時交通消息

  • 蘋果地圖（Apple Maps）

如果是iPhone用戶，可以直接啟用內建的Apple Maps，甚至用Siri下達導航指令。另可運用室內地圖，查看購物中心的詳盡地圖，包括店鋪、廁所、升降機等位置。

  • HK Traffic香港道路即時情況

對於揸車人士而言，可提供不同資訊如：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

即時捕捉各區路面交通快照、結合運輸署交通消息及各區HK Traffic會員的互動消息、停車場空置狀況，以及可得知主要道路行車時間等。

  • 高德地圖

每次到路口及轉線時均會放大提示，並提供虛擬實景功能，方便揸車人士更容易明白一些複雜路線。

【Google I/O】Google I/O開發者大會5月11日舉行　料Android 13將登場

責任編輯：張寶燕

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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