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【重大收購】Amazon正式完成 收購美高梅

環球政經 20:01 2022/03/18

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歐盟批准美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）對老牌電影公司美高梅（MGM）的 84.5 億美元收購後不久，Amazon 就宣布正式完成這筆交易。也就是說，美國 FTC 最終並未提出異議。該收購案在去年5月亞馬遜就已宣布，但在正式收購前需先通過美國聯邦貿易委員會的反壟斷審查，因此到今年3月才完成收購。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

收購米高梅之後，將使亞馬遜取得包含《007》、《洛基》、《哈比人》等著名電影內容資產，而先前亞馬遜取得影集拍攝權的《魔戒》內容版權也同樣屬於米高梅，至於包含《侍女的故事》、《冰血暴》等電視劇，以及《創智贏家》、《倖存者》等實境秀節目也將成為亞馬遜旗下內容資產，並且藉此作為與Netflix、Disney+等服務競爭武器。

 

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同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

Prime Video和亞馬遜工作室的高級副總裁Mike Hopkins在公告中表示，收購米高梅後不會裁員，歡迎所有米高梅員工加入亞馬遜，共同致力於向全球觀眾提供廣泛的原創電影和電視節目。

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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