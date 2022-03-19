【抗疫優惠】麥當勞App買指定超值套餐減$5 使用期超過兩個月 240間分店繼續為市民服務

第五波新冠疫情肆虐，令部分餐廳早前曾短暫停業。但麥當勞盡心盡力為顧客服務，在全港超過245間餐廳中，現時合計240間分店服務市民，並繼續為麥當勞App用戶送上多重驚喜優惠，用豐富美食為大家打打氣。



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由即日起，麥當勞App更為用戶特別送上超過兩個月使用期的「【麥麥齊抗疫 】 指定超值套餐減5元」優惠，讓麥當勞App用戶由即日起至5月31日期間可以超值價享受心水美食。

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而下周3月21日起，多個優惠再度歸來，包括「28元脆辣雞腿飽超值套餐」優惠，而下午茶優惠「13元歎脆香雞翼(2件)配汽水(細)」於下周同步登場。

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除此之外，麥當勞更聯乘WeChat Pay HK推出三重加碼禮遇。由即日起至4月1日，WeChat Pay新用戶於麥當勞App結帳時輸入優惠碼「MCD50」可獲得50元電子現金券。另外，現有用戶將享有「買30元即減5元」優惠，每位用戶最多可領3次；及「儲3個狂賞印印花換領麥當勞5元電子現金券」，每位用戶最多可領2次。

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記者：陳詠妍