建滔主席張國榮指港股估值便宜 個人看好3大藍籌股

工業股建滔集團(00148)今日公布業績。向來不時對港股投資發表個人看法的建滔主席張國榮表示，香港難得成為亞洲金融中心，近日港股雖大上大落，認為投資者要「定啲」。他又表示，港股現時市帳率僅0.9倍，市盈率僅為7至8倍，加上質素良好，投資者如果有閒置資金可以放心投資。他又表示，個人鍾情的股份包括騰訊（00700）、港交所（00388）、新鴻基地產（00016）等。

【騰訊700】內地監管部門傳考慮要求騰訊 把微信支付納入金融控股公司 詳情請看【下一頁】

至於業績，建滔去年盈利上升約1.3倍至107.8億元，派末期息每股2.44元。同系公司建滔積層板(01888)，去年純利升1.4倍至68億元，末期息每股1.2元。

【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

張國榮表示，建滔今年首兩個月化工部門的醋酸、燒鹼及苯酚丙酮銷售表現都不錯，達到預期收益及盈利，首兩月已賺超過10億元。另外集團的覆銅面板部門和印刷線路板部門均積極研究在泰國增加產能，皆因當地屬東盟國家，出口至美國、歐洲、日本等國也享有免稅優惠。

同場加映 【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機