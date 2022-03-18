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建滔主席張國榮指港股估值便宜 個人看好3大藍籌股

股樓投資 23:57 2022/03/18

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工業股建滔集團(00148)今日公布業績。向來不時對港股投資發表個人看法的建滔主席張國榮表示，香港難得成為亞洲金融中心，近日港股雖大上大落，認為投資者要「定啲」。他又表示，港股現時市帳率僅0.9倍，市盈率僅為7至8倍，加上質素良好，投資者如果有閒置資金可以放心投資。他又表示，個人鍾情的股份包括騰訊（00700）、港交所（00388）、新鴻基地產（00016）等。

【騰訊700】內地監管部門傳考慮要求騰訊 把微信支付納入金融控股公司  詳情請看【下一頁

至於業績，建滔去年盈利上升約1.3倍至107.8億元，派末期息每股2.44元。同系公司建滔積層板(01888)，去年純利升1.4倍至68億元，末期息每股1.2元。

【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份  詳情請看【下一頁

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張國榮表示，建滔今年首兩個月化工部門的醋酸、燒鹼及苯酚丙酮銷售表現都不錯，達到預期收益及盈利，首兩月已賺超過10億元。另外集團的覆銅面板部門和印刷線路板部門均積極研究在泰國增加產能，皆因當地屬東盟國家，出口至美國、歐洲、日本等國也享有免稅優惠。

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撰文 : 李尚毅

建滔集團（00148） 港股

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