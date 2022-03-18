【業績｜水泥股】華潤水泥去年少賺13%　末期息28仙按年少18%

華潤水泥 （01313） 去年全年純利77.7億元，按年跌13.3%，末期息0.28元，按年少17.6%。

公司去年營業額439.6億元，按年多9.7%，惟銷售成本按年增加22%下，致毛利按年跌9.7%，而毛利率為32.1%，按年少6.9個百分點。公司解釋，毛利及綜合毛利率減少主要由於水泥產品之生產成本增加所致。去年，水泥、熟料及混凝土的毛利率分別為34.6%、23.9%及22.1%，而前年則分別為41.9%、39.8%及24.3%。公司稅前盈利102.9億元，按年少13.5%。

去年採購煤炭價格按年漲五成

集團去年採購煤炭的平均價格約為每噸989元，按年增加54.3%，而煤炭平均發熱量減少0.7%至每公斤5,309千卡。集團每噸水泥的平均電力成本，由29.3元增加13.7%至2021年度的33.3元。

前景方面，公司表示，中國政府持續推動大灣區基礎設施互聯互通，大灣區等區域發展建設的逐步推進，將帶動區域內建材行業的中長期需求。集團將積極把握大灣區等國家區域發展機遇，加快轉型創新步伐，履行企業社會責任，推動中國水泥行業綠色、可持續發展。

華潤水泥今收報6.67元，升1.1%。

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