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【業績】美麗華酒店去年基礎溢利下跌6.8%、末期息降至26仙　減值撥備3160萬元

股市 23:26 2022/03/18

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【業績】美麗華酒店去年基礎溢利下跌6.8%、末期息降至26仙　減值撥備3160萬元

美麗華酒店 （00071） 去年基礎溢利下跌6.8%至4.23億元，股東應佔溢利則升9.3%至3.3億元，主因投資物業公允值減值較去年減少，酒店及服務式公寓業務與餐飲業務收入上升；末期息減少7.1%至26仙，全年股息減少8%至46仙。

由於疫情持續影響，預期從該等資產所產生的營運收益有所下跌，故年內作出3160萬元減值撥備。

恒地「抗疫基金」撥540萬發起「童心共濟」行動【下一頁】

主席李家誠指，對香港的韌力和靈活性充滿信心，加上政府大力推動疫苗接種及迅速推行各種支援措施，深信集團的穩固根基、充沛資源以及專業團隊，在疫情受控後能迅速把握機遇。

餐飲業務虧損收窄

酒店及服務式公寓業務去年收入升41.8%至2.86億元，EBITDA轉虧為盈，錄得約460萬元。在隔離檢疫需求持續高企的情況下，集團旗下問月酒店去年繼續為政府指定檢疫酒店，平均入住率超過70%。

收租業務收入略減0.6%至8.14億元，EBITDA跌2.2%至6.97億元。餐飲業務收入升11%至1.33億元，EBITDA虧損收窄至1080萬元。旅遊業務收入下跌92.2%至1.74億元，EBITDA虧損2,330萬元，與去年相若。

相關文章：【社區隔離設施】政府徵用新地元朗「同心村」及恒地江夏圍為社區隔離設施　供5000隔離人士入住

相關文章：【盈警｜零售】千色店母企恒基發展料去年少賺73%　欠保就業補貼、超市需求下跌

港股 業績公布 美麗華（00071） 疫苗 疫情 EBITDA 減值撥備 李家誠 餐飲 酒店

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