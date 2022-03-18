  • 24°C
香港時間 : 2022318日 (五) 23:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄羅斯央行指標利率維持20厘不變　料未來數季GDP減少

股市 22:53 2022/03/18

分享：

俄烏衝突上月下旬爆發數天，俄羅斯央行將指標利率由原先9.5厘，大幅調升至20厘，該央行今日宣布，維持指標利率於20厘不變，符合市場預期，惟該央行估計，俄羅斯未來數個季度的國民生產總值（GDP）將減少。央行指，GDP減少將主要由供應方因素驅動，從而產生有限的通脹效應，而政府和央行正採取的刺激措施，將限制經濟下滑的規模。

俄羅斯央行稱，2月底發生的俄羅斯經濟外部條件的急劇變化，對金融穩定造成威脅，央行在2月28日決定提高指標利率和資本控制，有助於支撐俄羅斯金融系統的穩定運行，而該次大幅加指標利率亦防止價格不受控上升。央行指出，俄羅斯經濟正進入大規模結構轉型的階段，這將伴隨著一段暫時而無可避免的通脹上升時期，主要與各種商品和服務的相對價格調整有關。央行的貨幣政策，被設定為讓經濟逐步適應新的環境，並在2024年將年度通脹率回復至4%。

央行預計未來數月信貸活動有相當大的減弱

央行承認，在不確定性增加下，貸款利率的上升、更嚴格的借款人要求，導致銀行貸款條件大幅收緊。在這種背景下，預計未來幾個月信貸活動會有相當大的減弱。同時，央行採取的穩定金融市場措施和監管的放鬆，將與政府的補貼貸款計劃相結合，以保持企業的信貸資源供應。

相關文章：

【烏克蘭戰爭】貝萊德基金的俄羅斯資產　在俄烏衝突後失去逾1300億元

【美國加息】尚渤投資管理：俄烏衝突不影響美國持續加息

【俄烏衝突】俄央行：準備好必要時提供流動性　俄最大銀行：未有限制提款

中央銀行 經濟 軍事衝突 烏克蘭 通脹 俄羅斯

上一篇文章

【美股焦點】摩通分析師：創新股調整或已經結束　是時候買入了

下一篇文章

【盈喜｜三孩概念】愛帝宮料去年扭虧為盈　全年溢利不少於2000萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【保就業2022】港府再推保就業計劃刺激本地餐飲股、譚仔太興抽升11%　叙福樓黃傑龍：對飲食業頂下去有幫助
【保就業2022】港府再推保就業計劃刺激本地餐飲股、譚仔太興抽升11%　叙福樓黃傑龍：對飲食業頂下去有幫助
【港股ADR+夜期】中概股指數升7%　夜期升逾300點、阿里美股高港逾5%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】中概股指數升7%　夜期升逾300點、阿里美股高港逾5%（不斷更新）
【美股市況】習近平指不能兵戎相向　道指跌21點　納指倒升0.8%（不斷更新）
【美股市況】習近平指不能兵戎相向　道指跌21點　納指倒升0.8%（不斷更新）
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款