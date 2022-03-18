【烏克蘭戰爭】俄羅斯央行指標利率維持20厘不變　料未來數季GDP減少

俄烏衝突上月下旬爆發數天，俄羅斯央行將指標利率由原先9.5厘，大幅調升至20厘，該央行今日宣布，維持指標利率於20厘不變，符合市場預期，惟該央行估計，俄羅斯未來數個季度的國民生產總值（GDP）將減少。央行指，GDP減少將主要由供應方因素驅動，從而產生有限的通脹效應，而政府和央行正採取的刺激措施，將限制經濟下滑的規模。

俄羅斯央行稱，2月底發生的俄羅斯經濟外部條件的急劇變化，對金融穩定造成威脅，央行在2月28日決定提高指標利率和資本控制，有助於支撐俄羅斯金融系統的穩定運行，而該次大幅加指標利率亦防止價格不受控上升。央行指出，俄羅斯經濟正進入大規模結構轉型的階段，這將伴隨著一段暫時而無可避免的通脹上升時期，主要與各種商品和服務的相對價格調整有關。央行的貨幣政策，被設定為讓經濟逐步適應新的環境，並在2024年將年度通脹率回復至4%。

央行預計未來數月信貸活動有相當大的減弱

央行承認，在不確定性增加下，貸款利率的上升、更嚴格的借款人要求，導致銀行貸款條件大幅收緊。在這種背景下，預計未來幾個月信貸活動會有相當大的減弱。同時，央行採取的穩定金融市場措施和監管的放鬆，將與政府的補貼貸款計劃相結合，以保持企業的信貸資源供應。

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