【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】柏柏爾族女性婚嫁 保存舊有文化

有日穆罕默德突然說妹妹(Fatima)想結婚,妹妹問他意見?

原來我和穆罕默德離開沙漠出了城外的期間,有個家庭住在Rissani的來相親,看看妹妹(Fatima)的人品。

穆罕默德說,在這裹女性不能出外工作,一般在朋友的婚宴、親戚朋友之間介紹。

如男方想結婚,又未遇上合適的女性(大部分在出席婚宴物色),家裏的父母幫忙查問親戚朋友有否可介紹待嫁女兒。

如有,男方家長先到女方家中拜訪傾談瞭解,其實想在拜訪的過程中看看該女生是否懂得做家務等;雙方家長將男女的相片及電話交換,待他們知道對方的容貌及交談瞭解。

隨後男方再約時間親身拜訪女家,大家親目對方;之後男家揀選日子送戒指給女方,約定終身,即避免再有其他男性提親。

▲ 男家送送來訂婚戒指。

有晚妹妹和我閒聊,我已感受她的喜悦,她熱切期待男家送戒指來的日子。同時,家中婦孺巳開始準備妹妹出嫁當天的服飾,因為,她們是親手縫製,一針一針的穿合而成。

▲ 妹妹悉心打扮穿上傳統服裝。

這日穆罕默德的家各婦孺非常忙碌,今午男家送戒指來定親,妹妹預早親手做些糕點,並悉心打扮,穿上傳統服裝等待。

在傍晚時,男家到達,大家在客廳閒聊,妹妹和未婚夫各自各坐,不能親密坐近,直至男家拿出介子交給妹妹,這對新人先可坐近一些,可惜妹妹戴上介子時發現尺寸不合,唯待男家換購較大戒指再送來,但沒有妨礙 訂親的喜興。

最後,雙方家長叫這對未婚夫婦合照時,他們頗為尷尬,不過妹妹從心而發笑瞇瞇。

雖然他們是未婚夫婦,未到結婚當日也不能獨處見面,男方只可到女方的家中探訪,但必须有父母在場先可見面。

穆罕默德說,父母年代,屬於盲婚啞嫁,現時男女相親任何一方不合適,也可拒絕,但當年絕對不能,且只用2個糖磚訂親,甚至乎可能沒有結婚戒指。

▲ 摩洛哥的糖磚,五六十年前2個糖磚已可娶老婆了。

現在妹妹等待未婚夫家揀日結婚,這日子不會太久,約三四個月左右,屆時,妹妹展開人生另一階段生活了。

