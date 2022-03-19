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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】柏柏爾族女性婚嫁 保存舊有文化

名人薈萃 08:26 2022/03/19

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有日穆罕默德突然說妹妹(Fatima)想結婚，妹妹問他意見？

原來我和穆罕默德離開沙漠出了城外的期間，有個家庭住在Rissani的來相親，看看妹妹(Fatima)的人品。

穆罕默德說，在這裹女性不能出外工作，一般在朋友的婚宴、親戚朋友之間介紹。

如男方想結婚，又未遇上合適的女性(大部分在出席婚宴物色)，家裏的父母幫忙查問親戚朋友有否可介紹待嫁女兒。

如有，男方家長先到女方家中拜訪傾談瞭解，其實想在拜訪的過程中看看該女生是否懂得做家務等；雙方家長將男女的相片及電話交換，待他們知道對方的容貌及交談瞭解。

隨後男方再約時間親身拜訪女家，大家親目對方；之後男家揀選日子送戒指給女方，約定終身，即避免再有其他男性提親。

男家送送來訂婚戒指。

 

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

 

有晚妹妹和我閒聊，我已感受她的喜悦，她熱切期待男家送戒指來的日子。同時，家中婦孺巳開始準備妹妹出嫁當天的服飾，因為，她們是親手縫製，一針一針的穿合而成。

妹妹悉心打扮穿上傳統服裝。

這日穆罕默德的家各婦孺非常忙碌，今午男家送戒指來定親，妹妹預早親手做些糕點，並悉心打扮，穿上傳統服裝等待。

在傍晚時，男家到達，大家在客廳閒聊，妹妹和未婚夫各自各坐，不能親密坐近，直至男家拿出介子交給妹妹，這對新人先可坐近一些，可惜妹妹戴上介子時發現尺寸不合，唯待男家換購較大戒指再送來，但沒有妨礙 訂親的喜興。

最後，雙方家長叫這對未婚夫婦合照時，他們頗為尷尬，不過妹妹從心而發笑瞇瞇。

雖然他們是未婚夫婦，未到結婚當日也不能獨處見面，男方只可到女方的家中探訪，但必须有父母在場先可見面。

穆罕默德說，父母年代，屬於盲婚啞嫁，現時男女相親任何一方不合適，也可拒絕，但當年絕對不能，且只用2個糖磚訂親，甚至乎可能沒有結婚戒指。

摩洛哥的糖磚，五六十年前2個糖磚已可娶老婆了。

現在妹妹等待未婚夫家揀日結婚，這日子不會太久，約三四個月左右，屆時，妹妹展開人生另一階段生活了。

 

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
Facebook：蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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