【山地悠遊人生@iM網欄】「擬愛神木」神奇的嘉寶果

在巴西的公園見到有人摘一種神奇的果子,我也想嚐嚐,試食一顆,連皮嚼下去,很酸很酸。然後那個人教我只吸果汁,酸爽甘甜。於是我也想摘一些,那個人給我一根木棍,讓我自己打。這時有個年輕小伙子經過,見我笨手笨腳,他爬樹幫我摘。不一會兒就採了一袋子,好開心!

回到旅館,上網查閱資料,原來每年11月開始,巴西到處結滿「嘉寶果」Jabuticaba,它還有很多名稱,其中「擬愛神木」特別好聽。它的果實外型跟葡萄十分相似,因此又有樹葡萄之稱。

這種原產自南美巴西的嘉寶果,屬於常綠灌木,四季常綠,一年四季都可開花、結果。開花盛況特別美,可見滿株的枝幹佈滿細緻綿密白色小花,可媲美日本櫻花,花味清香淡雅,新葉呈淡紅色。

樹葡萄花很特殊,花開在枝幹上,盛開期時樹幹上佈滿毛茸茸的花,真的特別美!

讓人嘖嘖稱奇的是,嘉寶果同一枝幹竟可以同時開花、結果。果實長在樹幹上,果實由青色轉紅,紅轉紫,最後紫色轉深紫,大顆比較甜,小顆或帶綠色的比較酸。

樹葡萄成熟時紫得發亮,令人驚艷! 果肉白色透明、柔軟多汁,豐滿的果實甜度達到13-18度,口感獨特,似釋迦和芭樂!

樹葡萄果肉含蛋白質、碳水化合物、纖維、鈣、磷、鐵、硫胺素、維生素C 、維生素Bz、賴氨酸等15種營養成份。經常食用可預防心血管疾病,增強抵抗力,尤其對女性起到養顏、促進皮膚亮麗的神奇作用。

嘉寶果這麼好吃又營養豐富的水果,為什麼市面上少沒見過?

因爲嘉寶果氧化快,不易保存,採摘後要儘快食用。雖然好吃,果肉卻少得可憐,皮跟籽就佔了大半,籽又大又多,一口咬下去每粒果實裡有三、四顆籽。而且皮又厚又有點澀。

盛產期的嘉寶果樹枝和樹幹上長滿了密密麻麻的樹葡萄。

沒有經濟效益自然就少人種植,另一個原因是樹苗貴,生長非常緩慢,由育種到結果至少需要五年時間,在結果實前的5年間,幼苗死亡率高。剛結果的那幾年,樹幹上只有稀稀疏疏的果實,它需要十年以上才到盛產期。

其實全亞洲最大的嘉寶果種植場在台灣的南投,50年前已經引進,一年四季都能開花結果,新鮮嘉寶果除了可以生吃以外,還可以做成果凍、蜜餞、以及果醬。嘉寶果果肉大都用來製作酵素,或是釀作風味極佳的嘉寶果水果酒。

