【山地悠遊人生@iM網欄】「擬愛神木」神奇的嘉寶果

在巴西的公園見到有人摘一種神奇的果子，我也想嚐嚐，試食一顆，連皮嚼下去，很酸很酸。然後那個人教我只吸果汁，酸爽甘甜。於是我也想摘一些，那個人給我一根木棍，讓我自己打。這時有個年輕小伙子經過，見我笨手笨腳，他爬樹幫我摘。不一會兒就採了一袋子，好開心！

回到旅館，上網查閱資料，原來每年11月開始，巴西到處結滿「嘉寶果」Jabuticaba，它還有很多名稱，其中「擬愛神木」特別好聽。它的果實外型跟葡萄十分相似，因此又有樹葡萄之稱。

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這種原產自南美巴西的嘉寶果，屬於常綠灌木，四季常綠，一年四季都可開花、結果。開花盛況特別美，可見滿株的枝幹佈滿細緻綿密白色小花，可媲美日本櫻花，花味清香淡雅，新葉呈淡紅色。

樹葡萄花很特殊，花開在枝幹上，盛開期時樹幹上佈滿毛茸茸的花，真的特別美!

讓人嘖嘖稱奇的是，嘉寶果同一枝幹竟可以同時開花、結果。果實長在樹幹上，果實由青色轉紅，紅轉紫，最後紫色轉深紫，大顆比較甜，小顆或帶綠色的比較酸。

樹葡萄成熟時紫得發亮，令人驚艷! 果肉白色透明、柔軟多汁，豐滿的果實甜度達到13-18度，口感獨特，似釋迦和芭樂!

樹葡萄果肉含蛋白質、碳水化合物、纖維、鈣、磷、鐵、硫胺素、維生素C 、維生素Bz、賴氨酸等15種營養成份。經常食用可預防心血管疾病，增強抵抗力，尤其對女性起到養顏、促進皮膚亮麗的神奇作用。

嘉寶果這麼好吃又營養豐富的水果，為什麼市面上少沒見過？

因爲嘉寶果氧化快，不易保存，採摘後要儘快食用。雖然好吃，果肉卻少得可憐，皮跟籽就佔了大半，籽又大又多，一口咬下去每粒果實裡有三、四顆籽。而且皮又厚又有點澀。

盛產期的嘉寶果樹枝和樹幹上長滿了密密麻麻的樹葡萄。

沒有經濟效益自然就少人種植，另一個原因是樹苗貴，生長非常緩慢，由育種到結果至少需要五年時間，在結果實前的5年間，幼苗死亡率高。剛結果的那幾年，樹幹上只有稀稀疏疏的果實，它需要十年以上才到盛產期。

其實全亞洲最大的嘉寶果種植場在台灣的南投，50年前已經引進，一年四季都能開花結果，新鮮嘉寶果除了可以生吃以外，還可以做成果凍、蜜餞、以及果醬。嘉寶果果肉大都用來製作酵素，或是釀作風味極佳的嘉寶果水果酒。

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作者 _ 山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業 9 年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊 80 多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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