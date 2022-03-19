  • 23°C
香港時間 : 2022319日 (六) 11:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玄人‧峰語@iM網欄】順應遊戲規則逆市求生

名人薈萃 10:01 2022/03/19

分享：

早前我已跟大家說過 ， 如果以今年的立春八字去看投資環境 ，今年投資市場一定是大上大落的格局，原因是天干透財但財無根、主財虛幻、投資純粹以消息為主導，跟基本面完沒有太大關係 。言猶在耳、農曆新年後俄烏戰事事件引發歐美股市大幅波動、以港股上週更出現數千點的波幅，我相信，未來時間投資市場仍是會以這樣的韻律大型上落。

大家不妨回想過去一個月環球投資市場究竟發生什麼事情？美國證監要求個別中概股退市、後來又說雙方會談有良好溝通。又例如美資大行發出現究報告大幅調低新經濟股的目標價，又說再跌也沒有價值，當大市急跌之後，又說中國經濟今年衰退的機會不大，但在大跌市的尾段、又見這些外資低吸的手影。其實事實究竟發生什麼事，大家心照不宣吧。而事實上、這些說法都只是口水戰，但已足以為股市帶來翻天覆地的巨變、而這些所謂錢財上的變化、背後全是虛幻無常的消息所推動、事實還沒有出現過、這就是財無根的現象了。如果套用在個人的八字上、財無根表示名利皆虛、財來財去。

 

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

 

別以為經過這一輪大跌後的反彈，之後情況會回歸理性，我相信今年這樣的情況會繼續持續，投資市場繼續會在這種情況下大幅波動。好像俄烏戰事上、中國表示保持中立、但美國要求中國表態，中國不靠西方陣營邊站，美國不排除會對中國進行新一輪的製裁(單是玩中概股退市已夠玩了)。雖說沒有俄烏事件美國也一樣製裁中國，只是今次有一個更好的把柄，將事件近明顯化、白熱化。當然以中國今時今日的國力及近年的取態，可以繼續不買美國的帳、但是中美的爭拗的負面拉鋸，已足以成為大鱷翻雲覆雨的藉口，成為股市大幅波動的催化劑。由此可見、今年投資市場絕對擺脫不了財虚大動的卦象了。

既然知道今年投資大局如此、對於某些專業的炒家而言、絕對是搵大錢的一年、但對於絕大部分的小投資者而言、今年一定是無所適從。所以策略上跟以往平靜的年份、部署會有所不同。例如 1)可以注碼少一點博大波幅；2)少做孖展，以免突如其來的斬倉；3)如果玩股票期權，短倉(沽call沽Put)則不大建議，如果是沽put等待接貨，一定要有足夠的資金作接貨準備，不能像以純賭的心態去出擊。4) 善用期權長倉(買call買put)、去刀仔鋸大樹。事實上、即時投資市場是多變、只要知道客觀的遊戲規則、因應客觀環境順勢作出適當的部署、一样可以逆境求存求勝。平心而論，那怕股市人為造市因素存在，但股市的配套仍是公平的，造好造淡任君選擇，只是大家要了解今年究竟是玩緊什麼遊戲、遊戲規則是什麼，自然就會有一片新天地。

 

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

 

作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

最新專欄文章 更多

【玄人‧峰語@iM網欄】吸取教訓再重新上路
2022/03/12
【玄人‧峰語@iM網欄】吸取教訓再重新上路
【玄人‧峰語@iM網欄】「棄命從殺」 七政四餘去解讀目前香港困局
2022/03/05
【玄人‧峰語@iM網欄】「棄命從殺」 七政四餘去解讀目前香港困局
【玄人‧峰語@iM網欄】一體兩面 時代巨輪滾動帶來新的一幕
2022/02/26
【玄人‧峰語@iM網欄】一體兩面 時代巨輪滾動帶來新的一幕
【玄人‧峰語@iM網欄】變爻產生的另一卦象 「山風蠱」
2022/02/19
【玄人‧峰語@iM網欄】變爻產生的另一卦象 「山風蠱」
【玄人‧峰語@iM網欄】「預言聖經」 從《皇極經世》看中國的發展(一)
2022/02/12
【玄人‧峰語@iM網欄】「預言聖經」 從《皇極經世》看中國的發展(一)
遊戲 風水

上一篇文章

【抗疫優惠】麥當勞App買指定超值套餐減$5 使用期超過兩個月 240間分店繼續為市民服務

下一篇文章

【餓「新」嘗啖＠iM網】春饌三部曲 疫戰下的惜聚
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【置業故事】睇中柏傲灣頂層特色戶　企硬不追價　「80後」夫婦遲買5個月　樓價平了117萬
【置業故事】睇中柏傲灣頂層特色戶　企硬不追價　「80後」夫婦遲買5個月　樓價平了117萬
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【影視串流】Netflix非同住分享帳戶需額外多收23.8港元 3個地區率先實行
【影視串流】Netflix非同住分享帳戶需額外多收23.8港元 3個地區率先實行
【保就業2022】港府推新一輪保就業計劃 餐飲股受惠應聲彈 太興譚仔逆市升逾8％
【保就業2022】港府推新一輪保就業計劃 餐飲股受惠應聲彈 太興譚仔逆市升逾8％
【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假
【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款