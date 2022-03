【玄人‧峰語@iM網欄】順應遊戲規則逆市求生

早前我已跟大家說過 , 如果以今年的立春八字去看投資環境 ,今年投資市場一定是大上大落的格局,原因是天干透財但財無根、主財虛幻、投資純粹以消息為主導,跟基本面完沒有太大關係 。言猶在耳、農曆新年後俄烏戰事事件引發歐美股市大幅波動、以港股上週更出現數千點的波幅,我相信,未來時間投資市場仍是會以這樣的韻律大型上落。

大家不妨回想過去一個月環球投資市場究竟發生什麼事情?美國證監要求個別中概股退市、後來又說雙方會談有良好溝通。又例如美資大行發出現究報告大幅調低新經濟股的目標價,又說再跌也沒有價值,當大市急跌之後,又說中國經濟今年衰退的機會不大,但在大跌市的尾段、又見這些外資低吸的手影。其實事實究竟發生什麼事,大家心照不宣吧。而事實上、這些說法都只是口水戰,但已足以為股市帶來翻天覆地的巨變、而這些所謂錢財上的變化、背後全是虛幻無常的消息所推動、事實還沒有出現過、這就是財無根的現象了。如果套用在個人的八字上、財無根表示名利皆虛、財來財去。

別以為經過這一輪大跌後的反彈,之後情況會回歸理性,我相信今年這樣的情況會繼續持續,投資市場繼續會在這種情況下大幅波動。好像俄烏戰事上、中國表示保持中立、但美國要求中國表態,中國不靠西方陣營邊站,美國不排除會對中國進行新一輪的製裁(單是玩中概股退市已夠玩了)。雖說沒有俄烏事件美國也一樣製裁中國,只是今次有一個更好的把柄,將事件近明顯化、白熱化。當然以中國今時今日的國力及近年的取態,可以繼續不買美國的帳、但是中美的爭拗的負面拉鋸,已足以成為大鱷翻雲覆雨的藉口,成為股市大幅波動的催化劑。由此可見、今年投資市場絕對擺脫不了財虚大動的卦象了。

既然知道今年投資大局如此、對於某些專業的炒家而言、絕對是搵大錢的一年、但對於絕大部分的小投資者而言、今年一定是無所適從。所以策略上跟以往平靜的年份、部署會有所不同。例如 1)可以注碼少一點博大波幅;2)少做孖展,以免突如其來的斬倉;3)如果玩股票期權,短倉(沽call沽Put)則不大建議,如果是沽put等待接貨,一定要有足夠的資金作接貨準備,不能像以純賭的心態去出擊。4) 善用期權長倉(買call買put)、去刀仔鋸大樹。事實上、即時投資市場是多變、只要知道客觀的遊戲規則、因應客觀環境順勢作出適當的部署、一样可以逆境求存求勝。平心而論,那怕股市人為造市因素存在,但股市的配套仍是公平的,造好造淡任君選擇,只是大家要了解今年究竟是玩緊什麼遊戲、遊戲規則是什麼,自然就會有一片新天地。

