【陽光旅途@iM網欄】同伴一起去旅行 看清對方真性情

通常一般人去旅行,都會選擇和家人或朋友一起,又或公司安排的旅行,反正都會有同伴一起出發,當然還有少部份獨行俠的。曾經作為多年前線領隊的我,見盡各種人生百態,有見過旅途後變得更甜蜜溫馨的,但亦見過反目成仇的。相信大家亦可能有近似的經驗吧!其實很多時候大家做朋友,甚至情侶,大家平日相見相聚的時間可能並不很長,未必一定能看得清楚對方為人。但一起去旅行,朝夕相處,想隱藏自己的缺點就沒有這麼容易。

記得有女性朋友「B女」和我分享過一次經驗。她曾經和一個要好閨蜜一起去旅行,但過了幾天後就發覺對方很多事情都非常計較,事事都從自己角度出發。由於是自由行的原故,她們需要自己安排交通工具及計劃行程。由於B女負責安排,但可能由於不熟悉的關係,最後錯過了入場的時間,引致一個景點無法參觀。這樣就遭到朋友連日不斷的埋怨。另外,B女非常喜歡參觀博物館,但朋友興趣不大,因此就不停的要求早點去逛街。最後B女也盡量遷就,但回港後,感情就轉差了。

曾經在我帶過的客人之中,有一對熱戀中的小情侶,看到他們非常甜蜜。但到了笫三天,男朋友和我說他自己一個人離團,女朋友就會繼續行程。我雖然覺得奇怪,心想他可能有事要處理吧。在他離開後,看到女朋友好像很不開心,經常愁眉苦臉。於是和她傾談下,得知原來在途中發現她的男朋友晚上偷偷和別的女孩在打電話談心(當年只能打電話,還未有通訊軟件),最終分手收場。

但也有正面的例子。曾經由於工作關係,我需要和十多個同事一起去奧地利工作幾天,為一間公司安排一個奬勵旅遊。其中有些已經是合作多年的老友,但亦有些只是碰面點頭的朋友。在這次的活動中,我剛好和一個並不太熟,而且印象一般的同事同房。但在多日相處中,使我對他完全改觀,之後還和他合作開了間旅行社。

如果大家想看清楚你朋友的真性情,一起去次旅行,必定令你更加了解對方!

▲ 就是一次的旅程,做就了我們一起合作開了旅行社。

作者 _Sunny 左文偉簡介:

資深旅遊人,現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊,已走遍七大洲,更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

