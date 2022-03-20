【陽光旅途@iM網欄】同伴一起去旅行 看清對方真性情

通常一般人去旅行，都會選擇和家人或朋友一起，又或公司安排的旅行，反正都會有同伴一起出發，當然還有少部份獨行俠的。曾經作為多年前線領隊的我，見盡各種人生百態，有見過旅途後變得更甜蜜溫馨的，但亦見過反目成仇的。相信大家亦可能有近似的經驗吧！其實很多時候大家做朋友，甚至情侶，大家平日相見相聚的時間可能並不很長，未必一定能看得清楚對方為人。但一起去旅行，朝夕相處，想隱藏自己的缺點就沒有這麼容易。

記得有女性朋友「B女」和我分享過一次經驗。她曾經和一個要好閨蜜一起去旅行，但過了幾天後就發覺對方很多事情都非常計較，事事都從自己角度出發。由於是自由行的原故，她們需要自己安排交通工具及計劃行程。由於B女負責安排，但可能由於不熟悉的關係，最後錯過了入場的時間，引致一個景點無法參觀。這樣就遭到朋友連日不斷的埋怨。另外，B女非常喜歡參觀博物館，但朋友興趣不大，因此就不停的要求早點去逛街。最後B女也盡量遷就，但回港後，感情就轉差了。

曾經在我帶過的客人之中，有一對熱戀中的小情侶，看到他們非常甜蜜。但到了笫三天，男朋友和我說他自己一個人離團，女朋友就會繼續行程。我雖然覺得奇怪，心想他可能有事要處理吧。在他離開後，看到女朋友好像很不開心，經常愁眉苦臉。於是和她傾談下，得知原來在途中發現她的男朋友晚上偷偷和別的女孩在打電話談心（當年只能打電話，還未有通訊軟件），最終分手收場。

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但也有正面的例子。曾經由於工作關係，我需要和十多個同事一起去奧地利工作幾天，為一間公司安排一個奬勵旅遊。其中有些已經是合作多年的老友，但亦有些只是碰面點頭的朋友。在這次的活動中，我剛好和一個並不太熟，而且印象一般的同事同房。但在多日相處中，使我對他完全改觀，之後還和他合作開了間旅行社。

如果大家想看清楚你朋友的真性情，一起去次旅行，必定令你更加了解對方！

▲ 就是一次的旅程，做就了我們一起合作開了旅行社。

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

作者 _Sunny 左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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