【騰訊700】內地監管部門傳考慮要求騰訊 把微信支付納入金融控股公司

外電引述消息人士報道指出，內地監管部門擬考慮要求騰訊（00700）將微信支付納入新成立的金融控股公司，並可能需要為微信支付申請單獨的支付牌照。人民銀行曾在去年發布公告要求符合條件的企業要依法申請設立金融控股公司。經過連日反彈後，騰訊周五收報381元，跌2.3%。

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報道指，與阿里巴巴(09988)旗下的金融科技平台螞蟻集團類似，騰訊需要將包括銀行、小貸、保險和徵信等在內的金融業務納入金融控股公司，和傳統銀行一樣接受監管，監管層正在考慮是否需要將微信支付納入該金控公司，並且和社交平台分開營運。

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儘管投資者一直預期騰訊會將其金融業務納入一家單獨的控股公司，但到目前為止，重組可能會對微信支付產生具體何種影響並不清楚。基於微信用戶超過10億戶，任何降低其移動服務便利性的舉動，都有可能會削弱它的吸引力。而騰訊不同業務平台之間的協調合作如何安排，至今仍未有定案。

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