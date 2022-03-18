  • 24°C
香港時間 : 2022318日 (五) 23:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】內地監管部門傳考慮要求騰訊 把微信支付納入金融控股公司

股樓投資 23:19 2022/03/18

分享：

外電引述消息人士報道指出，內地監管部門擬考慮要求騰訊（00700）將微信支付納入新成立的金融控股公司，並可能需要為微信支付申請單獨的支付牌照。人民銀行曾在去年發布公告要求符合條件的企業要依法申請設立金融控股公司。經過連日反彈後，騰訊周五收報381元，跌2.3%。

【保就業2022】港府推新一輪保就業計劃 餐飲股受惠應聲彈 太興譚仔逆市升逾8％  詳情請看【下一頁

報道指，與阿里巴巴(09988)旗下的金融科技平台螞蟻集團類似，騰訊需要將包括銀行、小貸、保險和徵信等在內的金融業務納入金融控股公司，和傳統銀行一樣接受監管，監管層正在考慮是否需要將微信支付納入該金控公司，並且和社交平台分開營運。

【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

儘管投資者一直預期騰訊會將其金融業務納入一家單獨的控股公司，但到目前為止，重組可能會對微信支付產生具體何種影響並不清楚。基於微信用戶超過10億戶，任何降低其移動服務便利性的舉動，都有可能會削弱它的吸引力。而騰訊不同業務平台之間的協調合作如何安排，至今仍未有定案。

同場加映  【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

下一篇文章

【新股IPO】中電信有意分析雲業務上市　去年成立公共雲業務子公司並引入4名投資者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假
【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【行業寒冬】保協調查：一半保險代理1、2月份新保單收入跌逾9成 籲政府向合資格中介人發放1萬元現金援助
【行業寒冬】保協調查：一半保險代理1、2月份新保單收入跌逾9成 籲政府向合資格中介人發放1萬元現金援助
【影視串流】Netflix非同住分享帳戶需額外多收23.8港元 3個地區率先實行
【影視串流】Netflix非同住分享帳戶需額外多收23.8港元 3個地區率先實行
【疫情衝擊】連鎖健身中心Fitness First今起停運 苦主合約餘額可轉到PURE Fitness
【疫情衝擊】連鎖健身中心Fitness First今起停運 苦主合約餘額可轉到PURE Fitness
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款