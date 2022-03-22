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香港 ESG 被動投資發展值得留意

股市 11:00 2022/03/22

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前文《氣候變化危機推動相關指數發展》提到隨著ESG（Environmental 環境、Social社會及Governance企業管治）評級機制不斷完善，ESG逐漸成為機構投資決策中的一個重要參考標準。現在香港政府已開始逐步計劃建立綠色金融政策體系，香港交易所亦發佈了首次公開招股公司的氣候和環境資訊披露指引，而指數公司也已經慢慢建立了一系列ESG指數，ESG投資即將進入爆發性發展的新階段。交易所買賣基金（ETF）作為重要的被動投資工具，在相關ESG系列指數發佈後將會快速發展。

香港ESG ETF市場正健康發展

ESG是幫助投資者在分析過程中識別重大風險和增長機會的非財務因素。ESG因素是各種負責任投資方式的組成基礎，包括：剔除及篩選、ESG融合分析和揀選同業行業最佳等，它適用於所有資產類別的投資決策過程中，但大多數散戶投資者都沒有充足的時間和知識去作ESG分析，所以市場上衍生出大量投資產品幫助作ESG主題投資。

香港市場方面，目前獲香港證監會認可的ESG ETF有4隻，當中3隻都是以投資A股為主；1 隻則以港股為主。A股當中，它們背後投資目標和方法各有不同，1隻是主題投資，另外2隻是透過ESG評分選擇ESG表現較好和剔除ESG表現差、具爭議性及有重大違規的公司；而港股當中，即是1隻以廣泛市場（即以恒生指數為基礎）為目標的ETF，應用了多種 ESG 主題性篩選及ESG 風險評級調整權重。

投資者可考慮為長期資產配置加入ESG產品

ESG投資是在於投資決策中加入ESG考慮因素，從而降低風險及尋找機遇，在追求長期回報的同時，平衡投資回報與社會效益成本；加上遵從ESG標準的不少是具管治質素的企業，也有近年行業前景樂觀的新能源企業或電動車公司，所以即使從盈利角度出發，ESG也可以是跑贏大市的優質投資。標普全球公司曾發表研究報告，分析近5個月期間*27隻資產管理規模超過2.5億美金的ESG ETF和互惠基金的表現，結果發現其中16隻ESG 基金的升幅高達11%至29.3%，跑贏了標普500指數同期的10.8%升幅。

隨著ESG投資策略逐漸成為市場主流，適合投資者的相關產品也變得愈來愈豐富，成本亦逐步下降，在這股浪潮下，投資者不妨考慮將ESG產品納入自身的長期資產配置中。在各種產品當中，投資者或可留意一些結合多種ESG元素（如聯合國全球契約原則、爭議性產品參與等）及透過國際視角（即採用國際公認ESG原則、數據、研究及評級等）跟蹤股市整體表現的產品。

*研究報告分析27隻指定ESG ETF和互惠基金在2020年12月31日至2021年5月17日期間的表現。

撰文 : 薛永輝 恒生投資管理投資總監

欄名 : 指數恒談

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