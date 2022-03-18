【新股IPO】中電信有意分析雲業務上市　去年成立公共雲業務子公司並引入4名投資者

消息指，中電信（00728）董事長兼首席執行官柯瑞文在參與網上投資者路演時透露，有意將集團雲業務分拆上市。

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據了解，中電信於去年12月成立公共雲業務子公司，並引入了4名國有投資者，包括中國電科、中國電子、中國誠通、中國國新，惟暫未透露持股比例及金額。

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記者：張以正