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【新股IPO】中電信有意分析雲業務上市　去年成立公共雲業務子公司並引入4名投資者

股樓投資 22:48 2022/03/18

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消息指，中電信（00728）董事長兼首席執行官柯瑞文在參與網上投資者路演時透露，有意將集團雲業務分拆上市。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

據了解，中電信於去年12月成立公共雲業務子公司，並引入了4名國有投資者，包括中國電科、中國電子、中國誠通、中國國新，惟暫未透露持股比例及金額。

【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股【見下頁】

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同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

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記者：張以正

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中國電信（00728） 港股 IPO

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