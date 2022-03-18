▲ 【美國加息】聯儲局理事：今年要在一次或多次議息會議上加息0.5厘 加息步伐要更進取

美國聯儲局本周剛加息0.25厘，聯儲局理事Christopher Waller表示，即使他剛在本周的議息會議中，因應俄羅斯烏克蘭局勢不穩而投票贊成加息0.25厘，但基於通脹肆虐，聯儲局有必要在加息步伐上更進取，今年需要至少有一至兩次加息0.5厘。

Waller接受CNBC訪問時指，「我真的偏好提前加息」，若想對於今年稍後及明年通脹產生影響，有必需在加快退出寬鬆貨幣政策。

應該從金融體系上收緊大量流動性

他指，加快退出寬鬆政策的方法便是盡快加息，意味在不久將來，會在一次或多次議息會議上加息0.5厘。

現時聯儲局資產負債表已膨脹至逾9萬億美元，Waller稱，當局會於未來一次或再下一次議息會議上，開始縮減資產負債表，「目前經濟情況不同，通脹升溫，所以應該從金融體系上收緊大量流動性，且不會構成任何破壞。」

聖路易斯聯儲銀行行長James Bullard亦認為，聯儲局今年應加息300點子。他是本周議息會議中，唯一反對加息0.25厘的儲局官員，因通脹處於40年高位下，當局應加息50點子。

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