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【二手樓價】睇好區內發展　536萬買大興花園兩房上車　成交價較市價平5%

股樓投資 20:31 2022/03/18

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樓價回調，上車客把機會尋找平盤上樓。美聯物業戴駿邦表示，屯門大興花園兩房戶以536萬元沽，低市價約5%。戴駿邦表示，新近成交單位是屯門大興花園2期9座高層C室，實用面積447平方呎，兩房間隔。

代理指，業主最初叫價598萬元，上車客心儀單位有雅致裝修，加上看好區内的發展前景，經過議價之後，原業主認爲買家具誠意，最終以536萬元成交，較市價低水約5%，實用呎價約11,991元。
 
據悉，原業主於2010年12月以約183萬元購入上述物業，轉手帳面賺約353萬元，持貨11年多，物業升值約193%。大興花園本月暫錄3宗成交。

同場加映︰【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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撰文 : 謝昕蕎

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