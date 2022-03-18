【美股焦點】摩根大通：美國科技股等修正接近尾聲 是時候買入

摩根大通（JPMorgan）策略師Marko Kolanovic周四（17日）發布的一份報告稱，早前大跌的高beta股票，包括創新股、科技股、生物科技股以及新興市場股市等的回調修正可能已經結束，因為現在是時候買入這些股票。

Marko Kolanovic認為雖然大宗商品超級周期將持續，但創新股、科技股、生物科技股以及新興市場股市等行業的修正現在可能已經結束，而地緣政治風險亦可能會在幾周後開始減弱，不過要全面的解決可能還需要幾個月的時間。

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報告指出，在早前暴跌的高Beta股票，如創新股、科技股、生物技術股和新興市場等，現在看到很大的機會。盡管投資者越來越擔心通脹和經濟衰退的可能，但他認為這不會發生，不過他不排除歐洲或美國的經濟可能進一步放緩。不過，他提醒投資者不應盲目買入受挫的科技股， 因為在加息和美國經濟放緩的環境下，並非所有資產都很便宜。

值得一提的是，Marko Kolanovic去年警告投資者小心創新股票泡沫、大宗商品超級周期的可能性以及今年的地緣政治風險。今年，有「科技女股神」之稱的方舟投資創辦人Cathie Wood旗下旗艦基金Ark Innovation ETF（美：ARKK）年初至今已下跌超過35%，石油、小麥和鎳的價格持續飆升，以及上月俄羅斯入侵烏克蘭。Marko Kolanovic的警告都得以證實。

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責任編輯：黃苑筠