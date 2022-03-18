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【網絡安全】Google安全威脅分析組TAG　追蹤入侵三星黑客

科技 20:32 2022/03/18

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疫情不但加速企業數碼轉型，一般市民也更依賴網絡服務，如網購、線上學習、視像聚會等，為黑客造就更多可進行網絡攻擊的機會。科企巨頭Google今（18日）舉行綫上簡報會，表示其安全威脅分析組（ Threat Analysis Group ，TAG），目前正追蹤來自50多個國家的黑客組織，當中包括近日入侵三星（Samsung）的黑客。

【俄烏大戰】俄羅斯能源巨擘Transneft遭黑客攻擊　洩露79GB數據

【網絡安全】繞過蘋果審查機制　黑客藉TestFlight散播惡意應用

Google TAG總監Shane Huntley指，相對於一般個別黑客攻擊事件，其團隊更著重於檢測及應對一些具針對性、受政府支持，以及針對Google和其用戶的黑客攻擊及威脅。他透露，目前正追蹤來自50多個國家、超過270個地區的相關黑客組織。

Google安全威脅分析組總監Shane Huntley表示，正追查入侵三星的黑客組織資料，並會密切留意事件發展。（Shane Huntley LinkedIn 圖片）

Shane補充，具針對性或受政府支持的黑客組織，其攻擊規模龐大且技術含量高，甚至具有自家研發的攻擊系統，大多用作收集情報、竊取知識產權、或傳播虛假信息。

對於近日南韓電子產品集團三星被黑客組織Lapsus$入侵，機密資料外洩一事，Shane透露，其團隊曾與相關人士交涉，

從當中的規模可見，事件涉及較複雜的網絡攻擊。

他們相當關注事態發展，也將會繼續追蹤該黑客組織的資訊，惟暫時仍未有任何定論。

收購Mandiant　完善網絡安全性

除了關注大型的黑客攻擊，Google亦十分重視提供予一般用戶的服務安全性。Google Cloud資訊安全總監Phil Venables表示，網路安全公司Mandiant所提供的服務與Google Cloud服務互補，為用家帶來一套非常全面的安全服務。雖然合作計劃有待收購程序結束才進行商討，但展望服務不在局限於Google Cloud的安全性，而是適用於整體網絡環境以及其他雲端上。

【網絡安全】資安有價有市　Mandiant指與Google有共同願景

記者：殷凱怡

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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