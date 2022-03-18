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【MPF】首隻抗通脹MPF基金獲批  BCT亞洲收益退休金4月25日推

20:03 2022/03/18

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BCT亞洲收益退休基金剛闖關成功，為首隻抗通脹兼派息的MPF基金。

打工仔有好消息，因證監會剛批出全港首隻抗通脹兼派息的強積金（MPF）基金，名為BCT亞洲收益退休基金，擬於4月25日正式推出，力爭總回報超過通脹2%。

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時今晚回應本報查詢指，BCT一直支持開發針對退休前及退休後兩個階段的投資方案，以協助強積金成員應對退休後會面對的通脹風險和長壽風險。劉嘉時透露，將於4月25日推出「BCT 亞洲收益退休基金」，為全港第一隻旨在抗通脹兼派息的MPF基金。

該基金預期總回報超越同期香港消費物價指數（CPI）2%，屆時之派息率將就市場情況釐定；基金同時旨在持續派息，以提供穩定的現金流，詳情可於日後參閱相關單張。

BCT劉嘉時︰市況波動  資金轉投防守性基金

問及大市勁玩過山車，打工仔有否作恐慌換馬。劉嘉時透露，近期市況較為波動，留意到轉入較為保守的基金之資產有所增加，但同時亦有資金流入不同股票基金，反映成員各取所需。強積金是一項長投資，建議成員保持謹慎，不要對市場反應過度，也不要試圖預測市場短期走向。強積金成員「定時定額」每月供款投資，已享平均成本之效，有助分散入市風險。更重要的是，成員不時檢視自己的投資目標，了解風險承受能力水平，並根據適當的股票資產水平進行投資。

此外，本港通脹殺埋身，大行花旗料明年CPI升3%，若MPF可抗通脹，打工仔的血汗錢有望保本增值，兼力保購買力。

統計處將於下周一（3月21日）公布2月份CPI，大新 （02356） 高級經濟師温嘉煒料，上月CPI按年升1.6%，較1月份只升1.2%為高，但遠低於去年12月勁升2.4%。不過，市料3月起CPI開始趨升，皆因俄羅斯入侵烏克蘭除令油價及糧食漲價外，疊加內地突爆疫、深圳封城7天，亦使全球供應鏈再度惡化。綜合3位專家對CPI估計，以大行花旗最進取，預計今年全年CPI升2.5%，明年再攀升至3%。

若今明兩年通脹顯著急漲，以浮息計價的通脹掛鈎債券（iBond，04246），回報或逾兩厘保底息。

花旗估今年首季通脹2%  逐季升溫

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預測香港今年首季通脹按年升幅達2%，之後三季可能逐步升溫至2.6%、2.7%及3.2%。至於今年全年平均通脹預測2.5%，2023年或進一步升至3%。

上商研究部主管林俊泓較保守，相信今年全年本港CPI只升1.8%，往後兩年才加快，明年上揚2.2%，2024年更錄得2.3%升幅。

反觀，大新的温嘉煒最克制，估計今年CPI只升1.7%，明年再收窄至1.5%。

財政司司長陳茂波於上月23日發表預算案時指，今年整體通脹料升2.1%，基本通脹升2%。而今年再向市民派電子消費券，總額約664億元，4月起先發放首筆金額，市料可緩和新一波疫情重創本港經濟。而聯儲局主席鮑威爾也指，關注俄烏危機影響通脹，相信上半年仍處高位。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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