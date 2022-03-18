【業績｜內銀股】招行去年純利升約23％　派末期息1.522元、按年升逾兩成

▲ 招行去年純利升約23％，派末期息1.522元。

招行 （03968） 公佈去年業績，期內營業淨收入3,314.07億元（人民幣，下同），按年增長14.17%；純利1,199.22億元，按年增長23.2%。公司宣派1.522元末期息，按年增加21.5％。

去年集團淨利息收入2,039.19億元，按年升一成。不過，淨利息收益率按年跌1個基點至2.48%。招行指下降主要是受上年貸款市場報價利率（LPR）多次下調的累積效應影響，貸款收益率降。集團稱會持續優化資產負債結構及降低負債成本，惟直言今年保持淨利息收益率穩定面臨較大挑戰。招行解釋，貸款定價有下行壓力，市場利率下降將帶動非信貸類資產收益率下行，而且存款競爭激烈，預計會擠壓淨利息收益率空間。

非利息淨收入方面，去年錄1274.88億元，按年升21.13％。當中，佔非利息收入逾7成的淨手續費及佣金收入按年增加18.82％，至944.47億元；其中，財富管理手續費及佣金收入按年升29％，資產管理手續費及佣金收入按年升57.52％。

另外，招行去年成本收入比按年跌0.22個百分點，至33.11％，是2016年來首次下跌。

資產質素方面，集團稱資產質量繼續看好，風險抵補能力持續嘗強，去年集團整體信用減值損失按年微升1.68％至659.62億元。房地產相關的承擔信用風險業務餘額合計5111.89億元，按年升3.48％，該行稱承擔信用風險的房地產業務客戶結構良好，當中有86.62％都是高信用評級客戶。倘單計房地產業，期內不良貸款率0.66%。

招行期內整體不良貸款率0.91%，按年跌0.16個百分點；不良貸款餘額508.62億元，按年跌5.1％；去年撥備覆蓋率483.87%，按年升46.19個百分點；核心一級資本充足率升0.37個百分點，至12.66％。

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