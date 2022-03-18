▲ 【共同富裕】人行等四部委及浙江省政府重申：加大金融反壟斷、不當競爭監管力度 發揮金融第三次分配作用

國務院日前為內地監管風波降溫，然而「共同富裕」大方向並無改變。人行等四部委及浙江省人民政府聯合發佈《關於金融支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區的意見》，文件重申，會加大金融領域反壟斷和反不當競爭監管力度，同時防止資本無序擴張，堅決維護金融市場公平競爭。

今次意見文件由人行、銀保監會、證監會、外匯局、浙江省人民政府聯合發布。文件指出，優先將金融支持共同富裕相關改革試點任務賦予浙江，指導支持浙江率先探索實踐，而浙江會加強政策配套支持，探索建立金融促進共同富裕的體制機制和有效路徑，發揮示範引領作用。

加強住房租賃金融支持 將保障性租賃住房建設納入地方政府專項債範圍

文件指出，要依託中小法人銀行流動性實時監測系統，加強流動性風險管理，進一步健全金融創新監管協調體系，確保風險防控能力與金融改革創新相適應。

此外，文件強調要加強住房租賃金融支持，優化對保障性租賃住房的金融支持，在住房租賃擔保債券、住房公積金貸款資產證券化等方面先行先試，將符合條件的保障性租賃住房建設項目納入地方政府專項債券支持範圍。

當局又支持銀行以市場化方式向保障性租賃住房自持主體提供融資服務，向改建、改造存量房屋形成非自有產權保障性租賃住房的住房租賃企業提供經營性貸款。企業持有運營的保障性租賃住房具有持續穩定現金流的，探索將物業抵押作為信用增進，發行住房租賃擔保債券。

央行稱發揮金融在第三次分配中的作用 大力發展慈善信託

意見又指出，拓展移動支付應用；推動銀行業統一移動支付APP、銀行APP等各類移動支付產品高質量協同發展；推動政府部門整合資源，合力共建移動支付便民場景。支持浙江符合條件的銀行、非銀行支付機構為境外個人提供境內移動支付服務。支持符合條件的地區開展數字人民幣試點。



人行等部委表示，加大對個體工商戶、家庭作坊、流動商販、靈活就業人員、農村創業人群等市場主體的金融支持力度，優化對進城務工農民的金融服務，推動低收入群體增收，又強調發揮金融在第三次分配中的作用，大力發展慈善信託。

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